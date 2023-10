Inter-Roma, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni della partita Big match tra Inter e Roma per la 10ª giornata di Serie A: nerazzurri vogliono i 3 punti per confermarsi al primo posto in classifica, giallorossi a caccia della quarta vittoria consecutiva. Si gioca oggi alle ore 18:00 al San Siro, diretta TV su Dazn. Mourinho con l’ex Lukaku in coppia con Belotti, Inzaghi con Lautaro e Thuram.

L'Inter capolista affronta la Roma dell'ex Mourinho nel big match della 10ª giornata di Serie A 2023/2024: i nerazzurri vogliono difendere il primo posto in classifica e provare ad allungare sul Milan; giallorossi a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato. La partita Inter-Roma si gioca oggi domenica 29 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza e sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn.

I nerazzurri di Simone Inzaghi nell'ultimo turno hanno vinto in casa del Torino e si sono ripresi la vetta della classifica, in virtù della sconfitta del Milan; mentre la Roma ha battuto in casa il Monza all'ultimo respiro grazie ad un gol di El Shaarawy. Anche le sfide europee sono state positive: i nerazzurri sono usciti vincitori dalla sfida col Salisburgo per 2-1, i giallorossi hanno stordito con un uno-due iniziale lo Slavia Praga e hanno praticamente ipotecato il passaggio agli ottavi di Europa League. C'è grande attesa per il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro: i tifosi dell'Inter non hanno apprezzato il suo comportamento la scorsa estate e sono pronti ad accoglierlo con 30mila fischietti che risuoneranno ad ogni tocco di palla. Per Mourinho, assente in panchina per squalifica, la formazione di Inzaghi è la favorita per il titolo.

Le probabili formazioni di Inter-Roma. Inzaghi schiera il tandem offensivo titolare Lautaro-Thuram. Tante assenze per Mourinho che punterà su El Shaarawy al fianco dell'ex Lukaku.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi

ROMA (3-5-2):Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy. All. Mourinho

Dove vedere Inter-Roma in diretta tv su Sky o DAZN

Dove vedere la partita Inter-Roma? Il match di San Siro sarà trasmessa in diretta TV su DAZN e si potrà vedere in televisione utilizzando Smart tv oppure con dispositivi come TimVision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o una console di gioco (Xbox, Play Station). Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e il commento tecnico sarà di Andrea Stramaccioni. La partita sarà visibile anche sul canale Zona Dazn di Sky.

Inter-Roma, dove vederla in streaming

La partita Inter-Roma sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn, con gli abbonati che potranno seguirla attraverso la app tramite dispositivi mobile oppure collegandosi direttamente al sito Internet.

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Roma

Inzaghi schiererà la migliore formazione possibile: Pavard, Acerbi e Bastoni a comporre il castello difensivo davanti a Sommer; Dumfries e Dimarco sulle fasce con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo. Davanti Lautaro e Thuram in attacco.

Lo squalificato Mourinho non avrà a disposizione Dybala, Pellegrini e Smalling e in difesa punterà ancora sul trio formato da Mancini, Llorente e Ndicka. Karsdorp e Zalewski esterni con Bove, Paredes e Cristante a creare gioco in mediana. In attacco al fianco di Lukaku ci sarà El Shaarawy. Tra i pali torna Rui Patricio.

Inter-Roma di Serie A: precedenti, statistiche e cronaca

Contro la Roma, l'Inter ha registrato il maggior numero di vittorie (76) rispetto alle altre avversarie in Serie A e realizzato il maggior numero di reti (293).

L’Inter è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 sfide contro la Roma in campionato (5V, 6N), vincendo quattro delle cinque più recenti: l’unico successo giallorosso nel periodo risale alla gara d’andata dello scorso campionato, il 1° ottobre 2022 (2-1 con i gol di Dybala e Smalling, Dimarco per i nerazzurri).

La Roma ha evitato la sconfitta in quattro delle ultime sei trasferte contro l’Inter in campionato (1V, 3N), vincendo la più recente: l’ultima volta che ha vinto due gare esterne di fila contro i nerazzurri in Serie A risale al periodo tra 2012 e 2013 (3-1 con Zdenek Zeman e 3-0 con Rudi Garcia).

Nonostante l’Inter abbia vinto ben sette delle prime nove gare di questo campionato, non ha trovato il successo negli ultimi due appuntamenti casalinghi: sconfitta contro il Sassuolo il 27 settembre e pareggio contro il Bologna il 7 ottobre; in particolare, i nerazzurri non collezionano due “X” di fila in casa in Serie A da ottobre 2021, in quell’occasione contro Atalanta e Juventus.

Dopo aver ottenuto appena un successo nelle prime sei gare di questo campionato (2N, 3P), la Roma ha vinto tutte le tre partite più recenti in Serie A e non ottiene più vittorie di fila nella competizione da agosto 2020, con Paulo Fonseca in panchina.