La Juventus si prende il primo posto in classifica all’ultimo respiro: Cambiaso stende il Verona La Juventus batte il Verona al 97′ con Cambiaso e si prende il primo posto momentaneo in classifica. Gioia incontenibile per la squadra di Allegri.

A cura di Marco Beltrami

La Juventus all'ultimo respiro si è presa il primo posto nella classifica di Serie A, almeno per una notte. La squadra di Massimiliano Allegri ha battuto 1-0 il Verona con un gol in pieno recupero di Cambiaso. Gioia incontenibile per i bianconeri che in precedenza si erano visti annullare due gol a Kean grazie all'intervento del Var. Ora la classifica dice: Juventus 23 punti, Inter 22, Milan 21.

Gli uomini di Allegri hanno iniziato il match a spron battuto, intenzionata probabilmente a metterlo sin da subito sui binari giusti. E la squadra di Allegri era anche riuscita a trovare il gol con Moise Kean, protagonista di un'azione entusiasmante culminata nel tiro reso imparabile dalla deviazione involontaria di Vlahovic. Una marcatura annullata dal Var per un fuorigioco di tacchetti dell'attaccante, molto sfortunato.

Bianconeri comunque in controllo ma costretti a tenere sempre alte le antenne come dimostrato dalla chance per Bonazzoli che con un bel tiro ha impegnato Szczesny. Il portiere, eccezion fatta per questo intervento e per un tiro dalla distanza di Lazovic, ha vissuto una serata tranquilla anche nel secondo tempo, quando l'iniziale protagonista è stato sempre Kean. Ancora in gol l'attaccante e ancora intervento del Var a segnalare una sbracciata su Faraoni in avvio di azione: seconda rete annullata a Moise, molto nervoso e sostituito poco dopo da Allegri.

Finale molto caldo con i padroni di casa alla ricerca della rete del primato in classifica e il Verona a difendere il pareggio. Non sono mancate così le opportunità alla Juventus, con il neoentrato Chiesa che oltre a chiedere un calcio di rigore per un intervento di Folorunhso ha messo i brividi a Montipò. Alla fine però niente da fare per i bianconeri che hanno sfiorato la rete con un altro "volto nuovo" gettato nella mischia da Allegri, ovvero il giovane Yildiz che su assist di Milik non è riuscito a trovare la porta.

All'ultimo assalto però ecco il colpo di scena. Il polacco ancora una volta protagonista quando la palla pesa con una deviazione quasi vincente, che Cambiaso ha trasformato in rete facendo esplodere di gioia lo Stadium. I tifosi della Juventus tornano a respirare aria di altissima classifica.