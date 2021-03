Inter e Atalanta chiuderanno il 26° turno della Serie A 2020-2021 e nel Monday Night si affrontano per un match importantissimo per la parte alta della classifica. I nerazzurri di Antonio Conte sono reduci da sei successi di fila in Serie A e devono rispondere alle vittorie di Milan e Juventus delle scorse ore. In merito alla formazione della capolista dovrebbe esserci una conferma in blocco della squadra che ha vinto a Parma, con due soli due dubbi che l'ex CT si porterà fino alla fine: ancora non è chiaro chi sarà il titolare tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez come partner di Romelu Lukaku e se la mezz'ala di sinistra sarà Christian Eriksen o Arturo Vidal. Per il resto non ci sono novità: difesa composta da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni a protezione della porta di Handanovic. Sulle due corsie laterali Hakimi e Perisic mentre in mezzo al campo l'Inter non può fare a meno di Barella e Brozovic.

Gian Piero Gasperini non ha nessuna intenzione di lasciare punti importanti per strada in chiave quarto posto e a San Siro la Dea scenderà in campo per fare la gara come al solito. In difesa Toloi e Romero sono sicuri di una maglia da titolare mentre Djimsiti e Palomino si giocano la terza maglia. in mezzo al campo la coppia inamovibile composta da Freuler e de Roon con Maehle a destra e Gosens sulla sinistra. Pessina è l'uomo che dovrà dare equilibrio alla squadra e rifinire per la coppia d'attacco, che dovrebbe essere composta da Zapata e Muriel. Ilicic parte dalla panchina. Tra i pali Sportiello dovrebbe giocare al posto di Gollini.

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djmsiti; Mahele, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Zapata, Muriel. Allenatore: Gasperini.