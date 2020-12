I riflettori dello stadio ‘Luigi Ferraris' sono pronti ad accendersi questa sera alle ore 20.45 per illuminare Genoa-Milan: sfida valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Reduce dalla sconfitta interna con la Juventus (la quinta consecutiva in casa) e senza vittorie a Marassi dalla prima giornata di campionato, Rolando Maran chiede ai suoi giocatori una prova di orgoglio per allontanarsi dalla zona rossa della classifica e blindare una panchina che ha cominciato a traballare. Sulla sponda rossonera, invece, Stefano Pioli vuole riprendere il cammino recentemente interrotto dal pareggio di San Siro con il Parma e tenere a distanza le dirette inseguitrici.

I precedenti tra Genoa e Milan

Da sempre molto sentita dalle due tifoserie, che anche questa volta non saranno sugli spalti del ‘Ferraris', la partita di questa sera sarà la numero 53 tra le due squadre, con i rossoneri avanti 19 a 14 nel computo delle vittorie mentre 19 sono stati i pareggi. Il Milan arriva da sette successi consecutivi in trasferta in Serie A e da una lunga striscia d'imbattibilità: cominciata proprio dall'ultima sconfitta con il Genoa nel marzo scorso, prima del lockdown, in quel di San Siro. L'ultimo incrocio sull'erba di Marassi è invece datato ottobre 2019, con il Diavolo che vinse 2-1 grazie alle reti di Theo Hernandez e Kessie arrivate dopo il rigore di Schone.

Le probabili formazioni di Genoa-Milan

Rolando Maran si avvicina alla sfida con diversi dubbi di formazione. Sono infatti ben sette i giocatori indisponibili per il tecnico del Genoa, che nelle ultime ore ha però recuperato Criscito e Badelj, che potrebbe trovare posto nell'undici titolare al posto di Radovanovic. A centrocampo Rovella è in ballottaggio con Behrami, mentre in attacco si va verso la conferma del tandem Scamacca-Shomurodov, con Pjaca inizialmente in panchina e pronto ad entrare a gara in corso.

Anche Stefano Pioli deve fare i conti con le assenze. L'allenatore rossonero non può infatti contare su Ibrahimovic, Kjaer, Gabbia e Bennacer e sarà probabilmente costretto ad affiancare Kalulu a Romagnoli, schierare Tonali nel mezzo e affidarsi a Leao come punta centrale. Recuperato invece Saelemaekers, che giocherà dietro il portoghese insieme a Calhanoglu e Rebic.

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella, Sturaro; Scamacca, Shomurodov. All. Maran.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic. All. Pioli.