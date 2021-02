Dopo il passaggio del turno della Juventus, che ha sconfitto l'Inter in semifinale, stasera si deciderà la seconda finalista della Coppa Italia 2020/2021 tra Atalanta e Napoli. Al Gewiss Stadium le squadre di Gian Piero Gasperini e Gennaro Gattuso si giocheranno l'accesso all'ultimo atto del "torneo della coccarda" dopo il pareggio per 0-0 della sfida d'andata allo stadio Diego Armando Maradona. Pe gli azzurri potrebbe arrivare la seconda finale di fila per la prima volta nella sua storia mentre per i bergamaschi cercano la quinta finale della loro storia.

Gasperini per il suo 3-4-1-2 proporrà Muriel e Zapata come attaccanti, con Pessina alle loro spalle capace di dare equilibrio e garantire idee offensive. In mezzo al campo ci saranno de Roon e Freuler mentre sulle fasce giocheranno Maehle e Gosens. La Dea dovrà fare a meno di Romero per squalifica e in difesa ci saranno Toloi, Palomino e Djimsiti a difendere la porta di Gollini.

Gattuso riproporrà il 4-3-3 dopo aver sperimentato la difesa a tre nella sfida d'andata. Il tecnico calabrese non avrà a disposizione Mertens, che è rimasto in Belgio a curarsi; e dovrà fare a meno della coppia di difensori titolari, Manolas e Koulilbaly. L'allenatore azzurro dovrebbe lanciare dal 1′ Victor Osimhen nel tridente con Insigne e Lozano. A centrocampo ci saranno Bakayoko e Zielinski con Elmas favorito su Demme per la terza maglia. A difendere la porta di Ospina ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Hysaj.

Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. Allenatore: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Gattuso.