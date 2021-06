Le partite facili non esistono. Si usa troppo spesso questo tipo di locuzione per definire un match più facile di un altro ma è sempre più evidente che questo modo di dire non ha delle solide fondamenta, soprattutto se viene utilizzato in un torneo dove si giocano tutte ‘gare secche' come l'Europeo e non c'è la possibilità di rifarsi approfittando dell'errore altrui come magari in un campionato. Si conta soprattutto sulle proprie forze e se non si colgono i momenti e le situazioni a favore. È stata brava la Repubblica Ceca ieri, c'è riuscita oggi la Svizzera.

Oggigiorno c'è un grado di preparazione e di studio negli staff di tutto il mondo che difficilmente le squadre professionistiche che si presentano a manifestazioni così importanti sono lì soltanto per il gusto di esserci: certamente ci sono le differenza tra rose e tra calciatori, ma se dovessimo andare dietro soltanto a questo modo di pensare allora tra Francia e Svizzera non doveva esserci partita e lo stesso sarebbe dovuto accadere nel girone di ferro per Francia-Ungheria, Germania-Ungheria e Portogallo-Ungheria. Il campo ha raccontato ben altro, o almeno fino a qualche ora fa i giudizi erano diversi.

L'Italia, secondo alcuni, avrebbe vinto il girone A di EURO 2020 perché sorteggiata con squadre inferiori dal punto di vista tecnico, e probabilmente è così; ma bisogna ammettere che gli Azzurri hanno fatto di tutto per crearsi le migliori condizioni e mettere i loro match sui binari più comodi possibili.

Si sente sempre più ragionare e discutere di indici e di gare giocate praticamente a tavolino ma, come spiegava tempo fa Dante Panzeri, il calcio è e rimarrà sempre la "dinámica de lo impensado" perché ci sono tantissime variabili che non si possono prevedere all'interno di un match e nonostante tu abbia una squadra di persone che lavori 24h per cercare di venire a capo di tutto è difficile stare dietro a tutti gli eventi che una partita può portare con sé.

Francia-Svizzera ne è la riprova e ha dimostrato ancora una volta che le "partite facili" non esistono.