Le parole di Marotta sul futuro di Simone Inzaghi all’Inter: “C’è solo un piccolo neo” La conferma del tecnico non è in discussione dopo la vittoria nell’andata della semifinale di Champions. Ma c’è una macchia sulla stagione: “In campionato siamo stati spettatori del Napoli”.

L’esultanza di Simone Inzaghi durante la semifinale di Champions col Milan.

Come guadagnarsi la conferma sul campo. Le parole di Giuseppe Marotta all'indomani della vittoria dell'Inter nell'andata della semifinale di Champions contro il Milan equivalgono a un'investitura ufficiale. Simone Inzaghi resta sulla panchina nerazzurra, non sembrano esserci più dubbi al riguardo. Se c'è una nota stonata da trovare nella serata di gloria in Coppa è non essere riusciti a vibrare il colpo definitivo ai rossoneri: "Avremmo potuto segnare anche più di due gol", è la frase del tecnico che spiega bene la vena agrodolce che lascia in bocca l'euroderby.

Istanbul è più vicina, ed è un traguardo che va ben oltre ogni più rosea aspettativa. La partecipazione alla prossima edizione del trofeo continentale è (quasi) in tasca sia per la posizione di classifica in Serie A sia perché la possibile penalizzazione inflitta alla Juventus (la sentenza arriverà il 22 maggio) permette di fatto di scalare un gradino e blindare un piazzamento tra le prime quattro. Ecco perché, nell'intervento a Il Foglio sportivo a San Siro, Marotta può sbilanciarsi sul futuro dell'allenatore e offrire certezza.

Il tecnico nerazzurro dà indicazioni a Darmian nel corso della sfida di Coppa.

"Simone Inzaghi resta anche l'anno prossimo. Le valutazioni non si fanno su un episodio o su una partita, ma sul modo di lavorare e sulla professionalità e su questo è bravo". La prima parte del pensiero fa da prologo a un altro aspetto delle riflessione che entra nell'analisi complessiva di un'annata che può essere definita positiva ma con "neo", come lo definisce Marotta. "Non siamo stati protagonisti in campionato dove il Napoli ha meritato di vincere con una cavalcata straordinaria ma, noi come altri, siamo stati solo spettatori".

Quasi fatta. Lo 0-2 è un risultato che spalanca le porte della finale ("questo exploit è merito di Inzaghi") ma i 90 minuti che mancano ancora non possono lasciare del tutto tranquilli. L'auspicio è uno solo: "Avere determinazione e forza di giocare il ritorno come se fosse la prima gara".

Tra i protagonisti del successo contro il Milan sono stati quei calciatori che sono arrivati a parametro zero (Dzeko e Mkhitaryan) e altri (Onana, Acerbi e Darmian) che hanno inciso poco o nulla a bilancio. A proposito del portiere ex Ajax, che piace a molti club in Europa, Marotta è altrettanto chiaro come quando si è espresso sul futuro del tecnico: "Non abbiamo avuto nessuna offerta, in più Onana è contento di stare qua. E non abbiamo intenzione di metterlo sul mercato".