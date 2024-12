video suggerito

Le condizioni di Loftus-Cheek e Morata dopo gli infortuni in Milan-Stella Rossa: lesione per l’inglese Loftus-Cheek e Alvaro Morata si sono sottoposti a esami strumentali dopo gli infortuni di ieri durante Milan-Stella Rossa di Champions. Preoccupa maggiormente il centrocampista: per lui c’è lesione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'immagine di Loftus-Cheek e Alvaro Morata fuori per infortunio poco prima della mezz'ora della sfida di Champions tra Milan e Stella Rossa non faceva pensare a nulla di buono. Fonseca si è ritrovato subito in emergenza nel corso della partita cambiando immediatamente l'assetto tattico della sua squadra con i cambi per ovviare all'uscita di scena di due pilastri del Milan. Ebbene all'indomani della partita sia il centrocampista inglese che l'attaccante spagnolo si sono sottoposti ai classici esami strumentali. Il responso è negativo soprattutto per l'ex Chelsea.

Rubén Loftus Cheek ha infatti riportato una lesione del bicipite femorale destro. La condizione attuale del centrocampista, uno dei perni dell'undici titolare di Fonseca, è abbastanza preoccupante. Il giocatore dovrebbe infatti rimanere fuori almeno un paio di settimane. Su di lui, inoltre, verrà effettuata una nuova valutazione clinico-strumentale fra 7-10 giorni. Quasi sicuramente starà dunque fuori due settimane, per poi essere valutato, ma la sensazione è che il suo 2024 potrebbe seriamente chiudersi con la partita contro la Stella Rossa.

Anche Morata ha subito un infortunio.

Situazione invece totalmente diversa per Morata che se vogliamo fa anche tirare un sospiro di sollievo al Milan e a tutto il popolo rossonero. Per l'attaccante ex Juventus infatti la situazione è migliore anche se molto probabilmente salterà la sfida con il Genoa in programma domenica sera alle 20:45. Il centravanti spagnolo, infatti, ha riportato un trauma elongativo in regione adduttoria, con l’esame che ha escluso lesioni ai muscoli adduttori. Proprio questo ultimo dettaglio è a dir poco rilevante poiché esclude guai peggiori per il centravanti spagnolo.

Leggi anche Abraham salva il Milan in Champions contro la Stella Rossa: resta vivo il sogno degli ottavi

Fonseca a centrocampo dovrà fare diversi cambiamenti contro il Genoa

Fonseca però di certo non può essere felice per la situazione attuale del Milan, soprattutto a centrocampo. Il tecnico portoghese infatti aveva scelto di schierare Loftus-Cheek dal 1′ a causa dell'indisponibilità di Pulisic, a sua volto fuori per infortunio. Ora l'ex Roma dovrà ridisegnare di nuovo il suo Milan. Di certo non avrà problemi in attacco Fonseca visto anche l'ottimo impatto mostrato da Tammy Abraham e Francesco Camarda che contro la Stella Rossa sono stati decisivi per conquistare i tre punti.