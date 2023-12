Le condizioni di Dybala dopo l’infortunio: escluse lesioni, tornerà in campo contro il Napoli Rientra l’allarme per la Roma: i primi esami hanno escluso lesioni per Dybala, uscito dal campo al 20′ contro la Fiorentina. Semplice risentimento muscolare, sarà convocabile per la sfida al Napoli.

A cura di Ada Cotugno

Sospiro di sollievo per Paulo Dybala, l'infortunio muscolare procurato contro la Fiorentina è meno grave del previsto. L'argentino ha abbandonato il campo dopo 20 minuti di gioco toccandosi il flessore della coscia sinistra, con un volto preoccupato che ha mandato subito segnali poco incoraggianti a José Mourinho e a tutta la tifoseria della Roma.

Gli esami del giorno dopo però hanno allontanato tutte le brutte notizie: dalle prime visite non sembra esserci lesione per la Joya che quindi dovrà affrontare un periodo di convalescenza piuttosto breve, di circa 10 giorni. Secondo SkySport si tratterebbe solo di un risentimento muscolare. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà a ulteriori atteggiamenti per definire bene l'entità del suo recupero, ma senza la lesione la sua presenza in campo nelle prossime partite non sarà in dubbio.

Dybala salterà sicuramente il prossimo incontro con il Bologna, in programma domenica 17 alle ore 18:00, ma non dovrebbe esserci nessun problema invece per il big match dell'Olimpico contro il Napoli che si giocherà l'antivigilia di Natale: il 23 dicembre i giallorossi ospiteranno gli azzurri di Mazzarri per una partita importante per la qualificazione alla prossima Champions League, un appuntamento dove l'argentino non può mancare.

I responsi delle prime analisi sono ossigeno per Mourinho e per tutta la Roma, attesa da un ciclo di partite ad alto tasso di difficoltà nelle prossime giornate: Bologna, Napoli, Juventus, Atalanta e Milan è il quintetto di avversarie che attendono i giallorossi nelle prossime uscite da qui alla metà di gennaio, un periodo decisivo per le ambizioni di tutta la squadra.

Lo Special One dovrà già far fronte all'assenza di Lukaku che dopo il cartellino rosso, regolamento alla mano, potrebbe saltare soltanto una partita, anche se tutto dipenderà dal referto dell'arbitro Rapuano che servirà a determinare la squalifica dell'attaccante.