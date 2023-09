Le bizzarrie di Muller prima della Champions scatena i tifosi: “Così si adegua allo United” Vigilia Champions di Bayern-Manchester United particolare con Thomas Muller letteralmente scatenato in allenamento. Non sembra troppo preoccupato.

A cura di Marco Beltrami

Bayern-Manchester United è uno dei match di cartello della prima giornata di Champions League. Gli inglesi si presentano a questa sfida non nel migliore dei modi, con la pesante sconfitta interna contro il Brighton di De Zerbi che ha riportato a galla vecchie ruggini. I tifosi dei Red Devils già preoccupati per le sorti della propria squadra si sono anche stizziti per il comportamento della vigilia di Thomas Muller, considerato per certi versi "irrispettoso".

Quello che è certo è che lo stato d'animo dello spogliatoio dei bavaresi è diametralmente opposto a quello del Manchester United. Sono trapelate indiscrezioni infatti sui dissidi nello spogliatoio dopo l’ultimo flop in Premier con 4 giocatori entrati in rotta di collisione, ovvero Bruno Fernandes, Scott McTominay, Lisandro Martinez e Victor Lindelof. Si ride e si scherza invece al Bayern come confermato anche da un video relativo ad uno scatenato Thomas Muller.

Il centrocampista tedesco durante un allenamento si è lasciato andare ad un comportamento molto particolare: è uscito dal campo, effettuando dei saltelli con le braccia aperte, quasi ad emulare un ballerino stuzzicando l'ilarità dei presenti. Muller ha finto di avere le ali, confermando ancora una volta il suo essere un personaggio sui generis nello spogliatoio. Il video se ha fatto sorridere i tifosi del Bayern (c'è chi ha commentato "Non si può prendere sul serio lo United" e ancora "Questa è una preparazione adeguata per lo United") , dall'altro ha fatto arrabbiare quelli inglesi che si augurano in un riscatto dello United nel big match di Champions.

In conferenza stampa gli è stato chiesto se per caso lui e i compagni non stiano prendendo un po' alla leggera la partita di Champions contro il Manchester United. Muller senza giri di parole ha ammesso di aver fatto battute, ma di essere consapevole del valore dei prossimi avversari: "Ho fatto alcune battute prima in allenamento oggi, ma nel profondo so che non va bene. Una cosa che ho imparato è non sottovalutare mai il Manchester United, anche nel suo punto più basso".