Lazza sfotte i tifosi del Napoli per la Champions, botta e risposta da stadio durante il concerto Lazza, secondo classificato all’ultimo festival di Sanremo e noto tifoso del Milan, sfotte i tifosi del Napoli per l’eliminazione dalla Champions League in occasione del concerto al Palapartenope: è nato un botta e risposta da stadio.

A cura di Vito Lamorte

La sfida di Champions League tra Milan e Napoli ha lasciato una coda lunga che sembrava aver perso un po' di smalto con l'arrivo della ultime giornate di campionato e l'avvicinarsi dell'Euroderby. Non è andata così.

Le due partite dei quarti di finale, anticipate anche dall'incrocio in campionato, che hanno portato l'eliminazione degli azzurri sono rimaste ben in mente nella testa e nel cuore di entrambe le tifoserie, che hanno vissuto in maniera molto intensa il confronto.

Tra loro c'è anche il cantante Lazza, secondo classificato all'ultimo festival di Sanremo e tifoso del Milan, che mercoledì sera si è esibito al Palapartenope di Napoli e si è lanciato in uno sfottò ai fan presenti: "Mi avevano detto di non fare battute sul calcio, ma sono molto contento che oggi, che è mercoledì, possiate essere qua perché siete usciti dalla Champions".

Subito è arrivata la risposta che faceva riferimento alla fede calcistica del cantante con il coro: "Chi non salta milanista è". Già prima c'erano stati cori per la squadra di Luciano Spalletti ormai prossima alla vittoria del campionato e così l'evento più atteso dai tifosi partenopei è entrato anche durante il concerto di uno dei cantanti emergenti più famosi del nostro paese.

I fan presenti hanno intonato diversi volte, sia prima che dopo la provocazione di Lazza, il coro "Napoli torna campione" perché l'attesa per l'aritmetica conquista del tricolore è alle stelle: dopo la mancata vittoria contro la Salernitana di domenica scorsa, ora nel capoluogo campano si attende solo il punto che farebbe partire i festeggiamenti.

La matematica vittoria del campionato potrebbe arrivare a Udine già stasera e l'amarezza dei giorni scorsi potrebbe far partire un liberatorio grido di gioia che i tifosi azzurri tengono dentro da più di trent'anni.