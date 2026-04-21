Il Basilea cancella il concerto di Kanye West nel suo stadio: “Non rispetta i nostri valori”

Il concerto di Kanye West al St. Jakob Park è stata ufficialmente cancellata dal FC Basilea. La decisione è arrivata dopo una valutazione interna che ha portato il club svizzero a ritenere incompatibile l’evento con i propri principi etici.

L’artista statunitense avrebbe dovuto esibirsi a giugno nell’impianto di casa del Basilea, uno dei più grandi della Svizzera. Tuttavia, la società ha fatto sapere che il progetto non andrà avanti, spiegando che il rapper non rispecchia i “valori” dell’organizzazione.

Interpellato sulla vicenda, un portavoce del club ha dichiarato: "In linea di principio, l'FC Basilea è molto interessato a utilizzare maggiormente il Parco St. Jakob per concerti ed eventi in futuro e valutiamo attentamente tali richieste. Anche in questo caso, FCB ha ricevuto una richiesta e l'ha valutata. Tuttavia, dopo un'attenta analisi, abbiamo deciso di non procedere con il progetto, poiché, in conformità con i nostri valori, non possiamo offrire una piattaforma all'artista in questione in questo contesto”.

Kanye West, tour tra polemiche e stop: rinvii e date cancellate in Europa

La cancellazione in Svizzera si inserisce in una serie di stop e controversie che negli ultimi anni hanno coinvolto West, con diversi partner commerciali internazionali che hanno interrotto i rapporti con lui.

Nelle ultime settimane anche altri eventi legati al rapper sono stati annullati in Europa, tra cui un festival nel Regno Unito e un concerto in Polonia, mentre un appuntamento previsto in Francia è stato rinviato per verifiche delle autorità. Il concerto in programma a Marsiglia l’11 giugno era stato sospeso dopo che alcune autorità governative francesi avevano espresso l’intenzione di bloccare l’evento.

Considerato tra le figure più influenti dell’hip hop degli ultimi vent’anni, Kanye West è tornato recentemente ad esibirsi dal vivo con una serie di grandi show in Nord America, successivi all’uscita del suo ultimo album Bully, progetto con cui ha cercato di rilanciare la propria carriera dopo un periodo di forte esposizione mediatica e difficoltà.

Per l’estate è inoltre previsto un tour europeo che includerà anche una data in Italia, fissata per il 18 luglio.