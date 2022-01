Lazio-Udinese dove vederla in TV su Italia 1 o Rai: orario e formazioni della partita di Coppa Italia La Lazio torna in campo per la Coppa Italia e ospita l’Udinese all’Olimpico. La partita si gioca martedì 18 gennaio alle 17:30, diretta TV su Italia 1 e streaming su Mediaset Infinity.

A cura di Vito Lamorte

La Lazio affronterà l'Udinese nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022. I biancocelesti allenati da Maurizio Sarri, che nell'ultimo turno di campionato hanno battuto agevolmente la Salernitana per 3-0; non vogliono lasciarsi sfuggire il pass per i quarti del torneo nazionale e cercheranno di in campionato sconfiggere i friulani dopo il pirotecnico 4-4 del 2 dicembre scorso. I bianconeri di Gabriele Cioffi vengono dalle sconfitte contro Juventus e Atalanta ma a mettere più in difficoltà Beto & co è stato il focolaio di Covid-19, che ha fermato la squadra nella prima giornata del girone di ritorno. Nei turni precedenti l'Udinese ha superato l'Ascoli e il Crotone.

La gara si potrà vedere in diretta TV su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. La vincente di questa sfida affronterà nei quarti di finale il Milan, che ha battuto il Genoa per 3-1 dopo i tempi supplementari.

Per il match dello stadio Olimpico è stato designato Daniele Minelli di Varese, con Galetto e Affatato in qualità di collaboratori e Massimi nel ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sarà Rapuano e come aVAR Liberati.

Partita: Lazio-Udinese

Quando si gioca: martedì 18 gennaio 2022

Dove si gioca: Stadio Olimpico, Roma

Orario: 17:30

Canale TV: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity, SportMediaset.it

Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale

Coppa Italia, dove vedere Lazio-Udinese in diretta TV

La gara dello stadio Olimpico si potrà seguire in diretta TV su Italia 1 e non sulla Rai, visto che Mediaset ha acquistato i diritti del torneo per il triennio 2021-2024. La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani con Andrea Agostinelli al commento tecnico.

Lazio-Udinese, dove vederla in streaming

La gara dello stadio Olimpico sarà visibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, sia da dispositivi fissi che su app; che sul sito Sportmediaset.it.

A che ora si gioca la partita di Coppa Italia

Il fischio d'inizio per la gara di Coppa Italia tra Lazio e Udinese è fissato per le ore 17:30.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Lazio-Udinese

Un po' di turnover per Sarri nel match di Coppa: tra i pali torna Pepe Reina, in mezzo al campo riposa Milinkovic-Savic e davanti Felipe Anderson prende il posto dell'infortunato Pedro. Lazzari dal 1′ al posto di Hysaj sulla corsia destra.

Cioffi fa riposare Arslan e inserisce un calciatore più offensivo alle spalle di Beto: davanti con il portoghese e Deulofeu ci sarà Pussetto. In difesa Perez, Nuytinck e Zeegelaar a proteggere Padelli con Soppy e Udogie sulle corsie laterali e la coppia Makengo-Walace in mezzo al campo.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Cataldi, Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

UDINESE (3-4-2-1): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Makengo, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto. Allenatore: Cioffi.