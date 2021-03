Lazio-Torino, la partita della 25a giornata di Serie A non disputata lo scorso 2 marzo a causa del divieto di lasciare la Regione Piemonte, dovrà essere recuperata. Dunque nessuna sanzione al Torino che non si era presentato all'Olimpico per disputare l'incontro con la Lazio. Il giudice sportivo Mastandrea ha rimesso il caso alla Lega di Serie A, che ora dovrà fissare una data per la disputa della partita. Il Toro non era volato a Roma a causa dei tanti casi di Covid e la successiva quarantena che era stata disposta dall'Asl di Torino.

Prevale la linea del Torino

La Lazio aveva chiesto la vittoria per 3-0 a tavolino. La squadra del presidente Lotito si era presentata all'Olimpico per quell'incontro, ma non ha trovato nessun opponente. Il Toro infatti era rimasto a casa perché l'Asl locale aveva impedito il viaggio al club granata, che al proprio interno aveva otto calciatori contagiati. Il focolaio e il pericolo della variante inglese avevano portato alla prevalenza della linea della prudenza. Il Toro si era difeso e aveva detto a chiare lettere che non poteva mettersi in viaggio per la Capitale e per questo il match era stato rinviato. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha accolto la linea difensiva del Torino che sosteneva il legittimo impedimento al regolare svolgimento della partita.

Da definire la data del recupero Lazio-Torino

Lazio-Torino doveva tenersi il 2 marzo, ma il Torino era in quarantena fino alla mezzanotte di quel giorno e non poteva materialmente presentarsi a Roma. I granata non erano scesi in campo nemmeno tre giorni prima contro il Sassuolo, quest'incontro ha già una data. Il recupero si terrà il 17 marzo. Ora va stabilita la data del recupero di Lazio-Torino, che si terrà con ogni probabilità nel mese di aprile.