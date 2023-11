Lazio-Roma dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni del derby La Lazio e la Roma si sfidano oggi nel derby d’andata della 12ª giornata di Serie A: entrambe le formazioni a caccia di punti per risalire la classifica. Il derby si gioca oggi alle 18:00, diretta TV e streaming su Dazn. Dubbio Zaccagni per Sarri, Mourinho con Dybala e Lukaku.

A cura di Alessio Morra

Domenica 12 novembre è il giorno del derby d'andata della Serie A 2023-2024 tra Lazio e Roma. É la partita più attesa e sentita nella Capitale con Sarri e Mourinho che l'hanno già accesa con dichiarazioni che hanno dato vita a un botta e risposta. Le due squadre sono entrambe reduci dalle fatiche di Coppa con i biancocelesti che hanno battuto il Feyenoord in Champions e la Roma che ha perso contro lo Slavia Praga in Europa League. La stracittadina si disputerà alle ore 18. La partita si gioca all'Olimpico e sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Dazn.

La sconfitta incassata contro il Bologna è costata carissimo alla Lazio, che dopo una serie di risultati utili si era avvicinata al quarto posto. Il ko con i rossoblu è costato pure il sorpasso in classifica da parte della Roma che con 17 punti è davanti di una lunghezza rispetto alla Lazio. Il derby pesa tanto, considerato che le prime quattro hanno già un discreto margine. I precedenti in Serie A contano 60 pareggi, 42 vittorie della Lazio, 56 della Roma con la formazione giallorossa che ha però perso gli ultimi due derby disputati.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma. Sarri con il dubbio Zaccagni e deve decidere se promuovere Kamada. Nella Roma in attacco Lukaku e Dybala. Sulla fascia destra Karsdorp.

Partita: Lazio-Roma

Quando si gioca: domenica 12 novembre 2023

A che ora: 18:00

Dove si gioca: Stadio Olimpico, Roma

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 12ª Giornata

Dove vedere Lazio-Roma in diretta TV su Sky e Dazn

Il derby tra Lazio-Roma è un'esclusiva di DAZN, che trasmetterà la partita a partire dalle ore 18. La sfida dell'Olimpico si potrà seguire in televisione grazie a un dispositivo come Google Chromecast o Fire Stick Tv Amazon o su una consolle di gioco PlayStation o Nintendo, o naturalmente una Smart TV. In ogni caso servirà l'abbonamento a DAZN.

Lazio-Roma dove vederla in streaming

Per seguire il derby della Capitale in streaming c'è sempre bisogno dell'abbonamento a DAZN, e per vederlo in questo modo gli appassionati avranno bisogno di uno smartphone, un tablet, una Smart TV o un pc. Telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

Sarri e Mourinho schierano tutti i migliori a disposizione. Fino all'ultimo nella Lazio ci sarà il dubbio Zaccagni, con Pedro pronto in ogni caso. A metà campo Kamada spera nel posto da titolare. Mourinho ha un dubbio grosso e riguarda il modulo, che potrebbe essere alla fine il 3-5-2. Davanti Lukaku e Dybala.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Aouar, Paredes, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho