Lazio-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Lazio-Roma è il match valido per il quarto turno del campionato di Serie A. Il derby della Capitale si giocherà oggi, domenica 21 settembre con calcio d'inizio alle ore 12:30. La squadra di Maurizio Sarri e quella di Gian Piero Gasperini assume grande importanza anche per via dei risultati ottenuti dalle due squadre nell'ultimo turno di campionato. I biancocelesti sono stati battuti a Reggio Emilia dal Sassuolo di Fabio Grosso mentre i giallorossi sono finiti ko contro il Torino di Marco Barone, lo scorso allenatore proprio della Lazio.

Vincere per una delle due significherebbe cancellare il momento negativo e ripartire mentre per l'altra potrebbe aprire già la crisi. Sarri col dubbio Castellanos e Rovella le cui condizioni sono da monitorare fino a sabato sera. Per Gasperini invece il forfait di Dybala è una mazzata non di poco conto. Il tecnico giallorosso potrebbe infatti affidare le sorti dell'attacco a Ferguson. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta tv e streaming e conoscere tutte le novità di formazione delle due squadre.

Partita: Lazio-Roma

Orario: 12:30

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: domenica 21 settembre

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 4a giornata di Serie A

Dove vedere Lazio-Roma in diretta TV

Lazio-Roma sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma di DAZN riservata ai soli abbonati. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara invece sarà trasmessa sul canale 214 di Sky.

Lazio-Roma, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

Lazio-Roma si gioca alle ore 12:30 come già accaduto nel 2017. Il derby della Capitale sarà disponibile in diretta streaming sull'app di DAZN scaricabile su smartphone e tablet o anche collegandosi direttamente al sito (previo abbonamento).

Lazio-Roma, le formazioni della partita della 4a giornata

Sarri potrebbe affidarsi al tridente composto da Cancellieri, Dia e Zaccagni davanti con Guendouzi, Cataldi e Dele-Bashiru in attesa di capire quali siano le condizioni di Rovella.

Gasperini invece nella sua Roma potrebbe proporre Soulé ed El Shaarawy alle spalle di Ferguson nel 3-4-2-1 iniziale. Dubbi sulla presenza dell'acciaccato Wesley, si scalda Rensch. In difesa Hermoso è stato vittima di un infortunio muscolare, opzione Ghilardi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.