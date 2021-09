Lazio-Lokomotiv Mosca dove vederla in TV in chiaro su TV8, Sky o DAZN: canale, streaming e formazioni Dopo il ko all’esordio contro il Galatasaray, la Lazio di Sarri ospita il Lokomotiv Mosca di Nikolic nella partita della seconda giornata di Europa League 2021-2022. Lazio-Lokomotiv Mosca si gioca oggi, giovedì 30 settembre, allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su TV8 e in streaming su Sky e DAZN. Probabili formazioni. Sarri farà turnover. Chance per Raul Moro, Cataldi e Lazzari.

A cura di Alessio Morra

La Lazio di Sarri ospita la Lokomotiv Mosca di Nikolic per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League 2021. La partita è in programma allo Stadio Olimpico di Roma, con calcio d'inizio alle 21.00, e sarà visibile in diretta TV in chiaro su TV8.

Smaltita l'euforia per lo splendido successo ottenuto nel derby, la Lazio si immerge nell'Europa League sapendo di non poter più potersi permettere dei passi falsi. I biancocelesti, con tanta sfortuna, sono stati sconfitti nella prima partita del girone con il Galatasaray, impostosi 1-0 grazie a un errore enorme di Strakosha. Ora all'Olimpico si presenterà la Lokomotiv Mosca, squadra di buon livello che ha esordito in coppa pareggiando 1-1 con il Marsiglia.

Turnover per mister Sarri che sta preparando almeno un cambio in ogni reparto: fiducia a Strakosha in porta, con Lazzari che scalpita per la maglia da titolare. In attacco ballottaggio tra Immobile e Muriqi.

Partita: Lazio-Lokomotiv

Lazio-Lokomotiv Quando si gioca: 30 settembre 2021

30 settembre 2021 Dove si gioca: Stadio Olimpico, Roma

Stadio Olimpico, Roma Orario: 21.00

21.00 Canale TV: Sky

TV: Sky Diretta streaming: Sky Go, Now, Tim Vision DAZN

Sky Go, Now, Tim Vision DAZN Competizione: Europa League, 2ª giornata

Dove vedere Lazio-Lokomotiv di Europa League in TV su Sky o DAZN e in chiaro su TV8

La partita della seconda giornata di Europa League tra la Lazio e la Lokomotiv Mosca sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali 202 (Sky Calcio) e 252 (Sky Sport), telecronaca di Gentile e Orsi. La partita si potrà seguire in televisione anche con DAZN, potranno farlo gli abbonati che hanno scaricato l'app e che hanno la possibilità di utilizzarla su PlayStation 4 o 5, Xbox ma anche Fire Stick Tv o Google Chromecast.

Lazio-Lokomotiv dove vederla in streaming

La partita tra Lazio e Lokomotiv si può seguire anche in streaming. Il match sarà visibile agli abbonati di Sky che potranno sfruttare lo streaming con Sky Go. Inoltre Lazio-Lokomotiv si può vedere anche in streaming tramite DAZN, Now e TIMVision Box.

Le probabili formazioni di Lazio-Lokomotiv di Europa League

Un cambio per ogni reparto. Sarri dovrebbe lanciare Lazzari in difesa, Cataldi a metà campo e in avanti Raul Muro. La Lokomotiv non ha giocatori molti noti ma è una squadra di tutto rispetto, che qualche anno fa ha disputato anche l'Europa League.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro

Lokomotiv Mosca (4-4-2): Guilherme; Murilo, Magkeev, Jedvaj, Nenakhov; Zhemaletdinov, Barinov, Kulikov, Beka Beka; Smolov, Kamano

Lazio in Europa League, le prossime partite del Girone E

I biancocelesti di Sarri sono inseriti nel Gruppo E insieme a Olympique Marsiglia, Galatasaray e Lokomotiv Mosca. Ecco tutte le prossime partite della Lazio per la fase a gironi dell'Europa League 2021.