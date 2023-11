Lazio-Celtic dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Champions La Lazio ospita il Celtic per la quinta giornata del girone E della Champions League 2023-2024. Si gioca martedì 28 novembre alle ore 18:45 all’Olimpico di Roma e la partita si può seguire in diretta TV e streaming su Sky. Le ultime news sulle formazioni di Sarri e Rodgers.

A cura di Vito Lamorte

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Lazio ospita il Celtic per la quinta giornata del girone E della Champions League 2023-2024. Si gioca oggi, martedì 28 novembre alle ore 18:45 allo stadio Olimpico di Roma e la partita si può seguire in diretta TV e streaming su Sky.

I biancocelesti allenati da Maurizio Sarri sono reduci dalla inaspettata sconfitta di Salerno ma devono subito voltare pagina e pensare alla Champions: i capitolini, dopo la vittoria contro il Feyenoord, arrivano alla gara contro gli scozzesi da seconda forza del girone con 7 punti e si giocano importanti chance di passare il turno con una giornata d'anticipo. Il Celtic è primo in classifica ma nell'ultima giornata di Scottish Premiership ha pareggiato per 1-1 in casa col Motherwell.

Nella gara d’andata la vittoria della Lazio è arrivata nel recupero grazie al gol di Pedro dopo che Vecino aveva pareggiato il vantaggio scozzese di Furuhashi.

Le probabili formazioni di Lazio-Celtic. Sarri senza diversi titolari: tridente con Felipe Anderson, Immobile e Pedro. Rodgers schiererà in attacco Palma, Furuhashi e Yang.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.

CELTIC (4-3-3): Hart, Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuashi, Yang. Allenatore: Rodgers.

Partita: Lazio-Celtic

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Quando: martedì 28 novembre 2023

Orario: 18.45

Diretta TV: Sky Sport, Mediaset Infinity+

Diretta streaming: Sky Go, Mediaset Infinity+, NOW

Competizione: Champions League, 5ª giornata Gruppo E

Dove vedere Lazio-Celtic in diretta TV: il canale in chiaro

La partita Lazio-Celtic sarà visibile in diretta tv su canali Sky Sport 1 e Sky Sport 252: la gara dell'Olimpico sarà visibile anche all’interno di Diretta Gol e anche in 4K su Sky Sport 4K (213). A trasmettere l'incontro sarà anche Infinity+ di Mediaset (sempre se abbonati).

Lazio-Celtic, dove vederla in streaming

Lazio-Celtic sarà visibile in chiaro e gratis anche in diretta streaming su Mediaset Infinity+, su Sky Go (in esclusiva per abbonati) oppure su NOW (servizio di streaming on-demand e a pagamento di Sky).

Le probabili formazioni di Lazio-Celtic di Champions

Maurizio Sarri non avrà a disposizione Casale, Romagnoli, Zaccagni e Vecino. La difesa davanti a Provedel (che ieri non si è allenato ma dovrebbe essere recuperato) sarà formata da Lazzari, Patric, Gila e Marusic. A centrocampo tornano Luis Alberto e Cataldi dal 1’, con Guendouzi. In attacco Pedro nel tridente con Immobile e Felipe Anderson.

Tanti problemi di formazione anche per il Celtic di Rodgers. Squalificato Haeda, fuori per infortunio Hatate e Abada. In porta l'ex Torino Hart. In attacco ci saranno Palma, Furuhashi e Yang.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Palma, Furuashi, Yang. Allenatore: Rodgers.

La classifica del Girone E della Champions League

Quinta e penultima giornata del Gruppo E di Champions League. La Lazio occupa il secondo posto ed è padrone del suo destino: i biancocelesti andrebbero agli ottavi vincendo le ultime due partite oppure 4 punti sui 6 a disposizione. Nel caso in cui l'Atletico Madrid dovesse vincere contro il Feyenoord nel prossimo turno, alla Lazio basterebbe battere il Celtic per strappare il pass.

Atletico Madrid – 8 punti (diff. reti +7) Lazio – 7 punti (diff. reti 0) Feyenoord – 6 punti (diff. reti +2) Celtic – 1 punto (diff. reti -9)