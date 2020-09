Lazio-Atalanta è una delle tre partite di recupero della prima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Si gioca oggi, mercoledì 30 settembre, allo stadio Olimpico di Roma alle ore 20.45. La gara – rinviata a causa degli impegni in Champions della ‘dea' fino ad agosto scorso – verrà trasmessa in diretta tv e in streaming per abbonati sui canali di Sky Sport. La sfida tra le formazioni di Simone Inzaghi e Gasperini ripropone uno dei duelli per il ruolo di anti-Juventus, rende interessante la lotta per un posto nelle prime quattro posizioni e rappresenta il secondo big match della stagione dopo il pareggio tra Roma e bianconeri (2-2 domenica scorsa).

Dove vedere Lazio-Atalanta in TV e streaming

Dove sarà possibile vedere Lazio-Atalanta? In diretta Tv sarà trasmessa da Sky: gli abbonati al network satellitare potranno assistere all'incontro sintonizzandosi sui canali Sky Sport 1 (numero 201 e 240 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). La partita potrà essere seguita in diretta streaming: usufruendo di una buona connessione a internet e utilizzando dispositivi fissi (pc) oppure mobili (notebook, tablet, smatphone, ipad) ci si potrà connettere a Sky Go (previo scaricamento della app), la piattaforma riservata agli abbonati. C'è ancora un'altra opzione: Now Tv, il servizio on-line e on-demand a pagamento messo a disposizione da Sky per la visione anche del singolo evento (pagando il ticket previsto).

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta

Quali sono le scelte di formazione? Chi andrà in campo in Lazio-Atalanta? Le ultime notizie sulle probabili formazioni raccontano che non ci saranno novità sostanziali nella squadra ipotizzata da Simone Inzaghi (solo Patric prenderà il posto in difesa di Luiz Felipe, infortunato). Tra i bergamaschi, invece, c'è la possibilità che Malinovskyi sia titolare (Muriel dovrebbe fargli spazio restando in panchina).