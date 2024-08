video suggerito

L’avventura di Skriniar al PSG è finita dopo solo un anno: Luis Enrique lo scarica per scelta tecnica Per l’ex Inter, Milan Skriniar, l’avventura al PSG appare già conclusa dopo solo una stagione: clamorosa scelta di Luis Enrique che lo ha escluso dai convocati per il 2° turno di Ligue 1 dopo averlo relegato in panchina all’esordio. Scelta tecnica dell’allenatore spagnolo che già l’anno scorso aveva deciso di rinunciare al centrale slovacco. Che potrebbe andare sul mercato ma guadagna troppo: 10 milioni a stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

111 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per Milan Skriniar Parigi si è trasformata in un incubo ad occhi aperti nel giro di una sola stagione: il difensore slovacco era arrivato al PSG nell'estate 2023, prelevato a parametro zero dall'Inter ed ora si ritrova fuori rosa. Luis Enrique non lo ha convocato per l'anticipo della seconda di Ligue 1 contro il Montpellier, per scelta tecnica, aprendo le porte ad una cessione nella sessione estiva. Complicata, visto l'altissimo ingaggio percepito dal giocatore, di circa 10 milioni di euro.

Skriniar al PSG, acquisto flop: dopo una stagione è fuori rosa

Nell'estate 2023 Milan Skriniar aveva salutato l'Inter, tra mille rimpianti dei nerazzurri, corteggiato e ammaliato dalle sirene francesi del PSG. Il club transalpino riuscì a mettere sotto contratto uno dei migliori difensori della Serie A, prelevandolo a parametro zero e offrendo il classico contratto monstre: 10 milioni a stagione fino al 2028. Tuttavia, le cose tra Skriniar e il PSG non sono mai andate per il verso giusto: il difensore lo scorso anno ha trascorso più tempo in panchina e in infermeria che in campo dopo un avvio promettente.

Nel gennaio 2024 Skriniar si è infortunato alla caviglia ed è ritornato a giocare ad aprile, perdendo però i galloni da titolare: da allora, il difensore è stato spesso relegato in panchina, disputando solo spicchi di partite, senza più mettere piede in campo sia in Champions sia in Coupe de France. Segnali importanti da parte di Luis Enrique che non ha più contato sll'ex Inter, finito ai margini del progetto tecnico.

Luis Enrique esclude Skriniar per scelte tecniche

Non è servita la preparazione estiva per far ricredere il tecnico spagnolo dei parigini in vista della nuova stagione: Skriniar, seppure a disposizione di Luis Enrique, ha vissuto l'esordio del PSG dall'ennesima panchina nel debutto vincente in Ligue1 contro il Le Havre. Poi la decisione clamorosa: assente tra i convocati per la partita al Parco dei Principi contro il Montpellier per la seconda di campionato. Motivo? Scelta tecnica, decisione che equivale ad una epurazione ufficiale dal nuovo progetto tecnico.

Skriniar sul mercato, quanto costa e chi è interessato

Tutto ciò fa pensare che il futuro di Skriniar al PSG sia arrivato al capolinea: malgrado un contratto ancora lungo, fino all'estate 2028, il difensore slovacco potrebbe andare sul mercato in questi ultimi giorni di mercato estivo. Non manca l'interesse per il 29enne centrale il cui cartellino è stimato attorno ai 30 milioni ma che potrebbe partire verosimilmente solo in prestito: in Italia potrebbe essere interessata la Juventus di Thiago Motta mentre all'estero c'è la solita Premier League (con Everton e Brighton) in agguato. Ma resta il classico problema dell'ingaggio monstre: Skriniar a Parigi guadagna 10 milioni di euro a stagione, se il PSG non contribuisce allo stipendio, difficilmente qualcuno deciderà di accollarselo al 100%.