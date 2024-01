L’infortunio di Skriniar è serio, il difensore del PSG rischia di finire già adesso la stagione L’ex difensore dell’Inter ha riportato un infortunio alla caviglia durante la Supercoppa di Francia vinta dal PSG. Skriniar rischia di doversi operare e può finire anticipatamente la stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Paris Saint Germain ha iniziato il 2024 vincendo il primo trofeo stagionale, la Supercoppa di Francia. Il Tolosa è stato liquidato nel primo tempo. Ennesimo trofeo per Mbappé, primo da allenatore del Paris per Luis Enrique, mentre amplia la sua bacheca Gigio Donnarumma. Ma la serata non è stata perfetta. Perché ha riportato un serio infortunio alla caviglia Milan Skriniar, che rischia di aver già finito la stagione.

Durante la finale, precisamente al 71′, l'ex difensore dell'Inter è stato costretto a uscire dal campo per un infortunio alla caviglia. Scoraggiato il centrale slovacco si è seduto in panchina prima di festeggiare il successo con i compagni di squadra. Le prime informazioni non sono proprio rosee. Il tecnico Luis Enrique dopo l'incontro ha confermato la natura seria del problema: "Non credo si tratti di un piccolo infortunio, aspettiamo gli esami e vediamo, ma è quasi certo che salterà le prossime partite".

Luis Enrique non vede lo scenario catastrofico, che in realtà oltralpe in molti già prefigurano. Perché Skriniar potrebbe essere costretto a operarsi. E se dovrà risolvere il guaio alla caviglia con un intervento chirurgico lo stop sarà molto lungo, c'è chi addirittura profetizza la fine della sua stagione già adesso. Un problema non da poco per il Paris che ha già Kimpembe ai box e perderebbe il secondo centrale su tre.

É vero che il titolo sembra già in tasca, pure se il vantaggio su Nizza e Monaco non è ampissimo, ma l'obiettivo reale è la Champions League e i difensori servono eccome a Luis Enrique che in Europa fuori casa non ha mai vinto e che negli ottavi di finale affronterà la Real Sociedad, avversario ostico.

Skriniar, che in stagione ha disputato 20 partite (14 in Ligue 1, 5 in Champions e la Supercoppa francese), nel 2023 ha giocato pochissimo, perché a causa di un infortunio chiuse anticipatamente la stagione con l'Inter. Non si può escludere che il PSG, qualora il problema fosse così serio, non intervenga sul mercato, la finestra per gli acquisti è aperta fino al 31 gennaio.