Skriniar svela la verità sull’addio all’Inter: “Il PSG mi controllava anche durante l’infortunio” Milan Skriniar esce allo scoperto e con tutta la sincerità del caso racconta tutta la verità sull’addio all’Inter. Il difensore ha rivelato di aver sempre voluto il PSG: “Dai primi contatti non ho avuto dubbi sulle mie intenzioni: volevo venire a Parigi”.

Milan Skriniar è diventato un giocatore del PSG ufficialmente alla scadenza del suo contratto con l'Inter il 30 giugno 2023. Da quel momento il difensore slovacco ha potuto firmare un nuovo accordo con i francesi lasciando i nerazzurri che l'hanno lanciato nel calcio europeo dopo l'exploit alla Sampdoria. Il tira e molla sul suo rinnovo contrattuale di fatto si chiuse con le dichiarazioni ufficiali del suo agente che a fine gennaio dichiarò come non ci fosse alcuna possibilità.

Sin da quel momento era però ormai noto a tutti come il giocatore avesse praticamente accettato la corte del PSG. Frasi, gesti, speranze e rincorse tutte svanite di fatto poi subito dopo la scadenza del contratto con l'Inter. E pensare che Zhang, Marotta, Ausilio e Baccin avevano fatto l'impossibile per fargli firmare il rinnovo. Skriniar non si era mai esposto ufficialmente ma si era sempre tenuto un po' a distanza da queste voci – come giusto che fosse – prima di uscire allo scoperto a seguito dell'intervista a Le Parisien alla vigilia dell'amichevole contro l'Inter. Parole che sanno di beffa per la società nerazzurra.

Skriniar ha professato tutto il suo amore incondizionato per il PSG difendendo ardentemente la sua decisione. Sono ormai lontani i tempi in cui abbracciò il capo della Curva interista dopo la vittoria della Coppa Italia per sancire una pace dopo quel trionfo. "Sono molto orgoglioso di far parte di questo club fantastico e composto di giocatori incredibili – ha spiegato prima di rivelare i dettagli del suo trasferimento – Per me il PSG è un club formidabile, che cresce ogni anno di più". A questo punto il giocatore si apre: "Volevo venire qui, è vero che abbiamo cominciato a parlarne già l’anno scorso – spiega – Ma a volte le cose richiedono un po’ di tempo per realizzarsi, ora finalmente sono a Parigi e sono molto felice".

Non era stata una trattativa semplice ma nonostante tutto ci ha sempre creduto Skriniar: "Sapevo che sarebbe stata una lunga trattativa ma dai primi contatti non ho avuto dubbi sulle mie intenzioni: volevo venire a Parigi – spiega – E ora che mi trovo qui è fantastico. Mi hanno contattato anche quando ero infortunato, con il dottor Christophe Baudot e il direttore sportivo Luis Campos. Ora sto bene, non ho problemi alla schiena". Parole che fanno capire come il difensore non avesse alcuna intenzione di rinnovare con l'Inter: "Sono grato della fiducia che mi ha dato il club con un quinquennale – aggiunge – Sono qui per rimanere a lungo, tutti sanno cosa vuole il club e qual è l’obiettivo".