Il Pocho Lavezzi riemerge dall'oblio come se nulla fosse: "Guarda qua, ho la frangetta" In un video condiviso sui social l'ex attaccante argentino dà un'immagine di sé che smentisce le voci di profondo malessere circolate dopo l'incidente alla festa di Punta del Este.

Ezequiel Lavezzi è riapparso in un video che sembra tratto dalla scena di un film. Un attimo prima è nel letto d'ospedale e si tema per la sue condizioni di salute, che sarebbero aggravate da eccessi e poco chiare dipendenze. Un attimo dopo lo ritrovi nel giardino della sua residenza, accomodato su una sedia in mezzo al prato, con addosso il mantellino del parrucchiere e dinanzi a sé uno specchio nel quale dà una sbirciata e nota che qualcosa non va. "Guarda, ho la frangetta…", dice all'amico, Dany Ale, lo stilista-acconciatore dei calciatori dell'Argentina in occasione della Coppa del Mondo in Qatar. Mentre in sottofondo si ascolta la canzone En mi cama del famoso cantante cumbia di Santa Fe, Coty Hernández.

La dissolvenza della breve clip è pazzesca. Come se nulla fosse. Come se non fosse mai stato ricoverato con una clavicola fratturata e strane ferite all'addome a causa dell'incidente avvenuto a una festa a Punta del Este, in Uruguay. Sembra tutto così irreale e quasi quasi ti viene il dubbio che, in realtà al Pocho sia mai accaduto nulla. Che, forse, avevano ragione il fratello e poi il figlio nel denunciare l'esagerazione della mole d'informazioni nei confronti dell'ex giocatore. Che quel "ha bisogno di aiuto e di cure di ogni tipo" è stata frase finita nel calderone d'indiscrezioni sulla vita privata del 38enne ex Napoli.

L'obiettivo è raggiunto. Dopo essersi mostrato sereno accanto all'ex compagno di squadra, German Denis. Lavezzi è ricomparso palesandosi in una situazione di assoluta normalità, spazzando via qualsiasi insinuazione sulla situazione di generale malessere che vivrebbe da un po' di tempo a questa parte. Secondo i media sudamericani che hanno fatto le pulci alla sua vita, il fattore scatenante di questa forma profonda di disagio sarebbe stata la truffa subita per mano dell'ex procuratore e amico, Mazzoni: 30 milioni di dollari, un ammanco da dissesto finanziario che, una volta scoperto, è stato un colpo durissimo per il Pochi, a livello economico e umano. Ma dal video condiviso nelle ultime ore ha fatto sì che trapelasse un'immagine diversa di sé. Ha dovuto farlo.

"Buone vibrazioni, Pocho". Dice il parrucchiere delle star del football albiceleste. È stato lui stesso a postare il video e poi una foto sui social nei quali si mostra accanto all'ex calciatore della nazionale. E ha ricevuto la risposta di Lavezzi: "Grazie amico". L'ex attaccante ha fatto il resto: ha condiviso il divertente video della sua seduta particolare dal coiffeur d'eccezione. Ha dato un taglio a tutto.