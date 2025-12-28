Lautaro Martinez ha un messaggio per gli italiani: “Lasciate in pace Pio Esposito”

Pio Esposito e Lautaro Martinez dopo aver confezionato il gol vittoria dell'Inter sul campo dell'Atalanta si sono ritrovati nell'intervista a caldo sul terreno di gioco. Inevitabile una domanda sull'impatto sul match del giovane attaccante italiano che poco dopo il suo ingresso ha servito all'argentino un pallone d'oro per segnare la rete decisiva. E proprio Lautaro ha speso parole importanti (ancora) per il compagno di reparto con tanto di appello agli italiani.

I complimenti di Lautaro Martinez a Pio Esposito dopo Atalanta-Inter

Quando ha dovuto spiegare ai microfoni di DAZN le principali qualità di Esposito, Lautaro non si è certo dimostrato avaro di complimenti: "È un ragazzo che lavora, che ha voglia, ha voglia di imparare, ha voglia di far bene e questo fa parte della crescita. Farlo stare tranquillo, perché lui deve sbagliare come abbiamo sbagliato tutti noi quando avevamo la sua età".

L'appello a tutti gli italiani per Pio

Un messaggio chiaro e diretto poi a tutto il panorama calcistico italiano, tifosi e addetti ai lavori: "È giovane, come dico sempre, è italiano, quindi dovete lasciarlo stare perché ci darà grande soddisfazione a noi, principalmente, poi alla nazionale italiana, che è importante per tutti voi".

Dopo un finale di stagione complicato fisicamente nella scorsa annata, ora per Lautaro Martinez è tempo di continuare a correre forte. Anche perché alle sue spalle ci sono giovani promettenti: "Con i ragazzi è così: ti fanno alzare il livello perché sono dietro che spingono e tu devi essere sempre preparato, con la voglia di crescere, e io tutti i giorni ce l’ho".

Ed Esposito invece? Cosa si aspetta dal futuro, con la possibilità di sfruttare al suo fianco l'esperienza di un compagno come Lautaro Martinez: "Aspettarsi non mi aspetto niente, cerco di andare avanti sempre con la mia mentalità, la mia strada, che è quella di lavorare tutti i giorni e cercare di imparare da lui e da tutti i campioni che abbiamo in squadra qualcosa ogni giorno. In questa squadra è molto facile imparare e apprendere da qualcuno ogni giorno: questo è tanta crescita, tanto miglioramento e tanto lavoro, come sempre fatto".