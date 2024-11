Lautaro Martinez escluso dal The Best Player FIFA 2024, la sorpresa di Marotta: “Merita più rispetto”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La FIFA ha annunciato i candidati per i The Best FIFA Football Awards 2024, sia per il calcio femminile che maschile, e con grande sorpresa non c’è il nome di Lautaro Martinez, capitano dell’Inter vincitrice della Serie A e capocannoniere dell'Argentina vincitrice della Copa America.

Dopo la pubblicazione della lista dei candidati Beppe Marotta, il presidente dell'Inter, in una dichiarazione all'agenzia ANSA ha affermato: "È sorprendente e deludente che Lautaro Martinez non sia stato considerato tra i candidati del The Best Man player della Fifa dopo una stagione eccezionale".

Marotta difende Lautaro: "Merita più rispetto e un riconoscimento maggiore"

Il numero uno del club nerazzurro ha proseguito così l'elogio del suo numero 10: "Le sue prestazioni straordinarie hanno contribuito a portare l'Inter a un traguardo storico e la nazionale argentina alla vittoria della Coppa America. In entrambe le competizioni è stato oltretutto il miglior realizzatore del torneo. Lautaro merita più rispetto e un riconoscimento maggiore".

Marotta ha concluso così il suo pensiero sull'assenza del capitano dell’Inter fra i calciatori in corsa per il riconoscimento: "Questa esclusione sembra ignorare non solo i numeri e i successi, ma anche l'impatto che ha avuto nelle partite decisive. Questo è un segnale negativo, dovrebbero essere premiati i giocatori che si distinguono in modo così importante. Speriamo che in futuro venga dato il giusto riconoscimento a chi, come Lautaro, continua a brillare sul campo".

The Best Men's Player FIFA 2024: i candidati

Tutti i candidati del The Best Men's Player FIFA 2024.

Dani Carvajal (Spagna), Real Madrid

Erling Haaland (Norvegia), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Germania), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inghilterra), Real Madrid

Kylian Mbappé (Francia), Paris Saint Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (Spagna), Barcellona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (Spagna), Manchester City

Toni Kroos (Germania), Real Madrid (ritirato)

Vinícius Junior (Brasile), Real Madrid