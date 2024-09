video suggerito

Lautaro Martinez è in crisi, confessione schietta a Vieri dopo il derby: “Sono in ritardo Bobo” Lautaro Martinez non ha ancora segnato in campionato dopo 5 giornate. La crisi del bomber e capitano dell’Inter spiegata in diretta a Vieri subito dopo la partita: “Sono in ritardo Bobo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

843 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lautaro Martinez è ancora a secco in campionato con l‘Inter. Il derby perso 2-1 dai nerazzurri contro il Milan ha certificato la crisi del gol dell'argentino che si è reso però comunque protagonista dell'assist per il momentaneo pareggio di Dimarco. ‘El Toro' non è riuscito ancora a mettere la palla nel sacco e la delusione per questa attuale situazione è stata chiara anche in diretta tv quando nel post partita è stato intervistato da DAZN. In studio c'era Bobo Vieri che con l'Inter ha segnato 103 gol, gli stessi attuali di Lautaro. A un certo punto si scherza sul record di Vieri da battere.

"Non hai voluto superare Bobo perché siete a 103 gol pari pari?" gli chiede Giorgia Rossi da studio. A quel punto Lautaro risponde in maniera molto chiara e precisa: "Sto facendo fatica Bobo". Un'ammissione totale del momento che attualmente sta vivendo sia lui che la squadra, apparsa sicuramente diversa rispetto allo scorso anno, forse anche affaticata dall'impegno in Champions sul campo del City. Lautaro da capitano si prende tutte le responsabilità: "Mi sento la responsabilità addosso e so che non sto facendo il lavoro dell'anno scorso".

Lautaro spiega in diretta tutto il suo disagio in questo momento.

Vieri gli risponde subito: "Ma vai tranquillo, sei troppo forte e non hai problemi – spiega e poi gli dà un consiglio -. Non metterti addosso troppa pressione per queste 5 partite con zero gol, i gol arriveranno". Lautaro ringrazia l'ex attaccante nerazzurro e prosegue nel suo ragionamento: "Io cerco sempre di lavorare anche quando le cose vanno bene per alzare il livello, ma quando uno si sente in ritardo come mi sento io deve cercare di lavorare il doppio, di aiutare la squadra che è sempre quello che ho fatto".

Le parole di Lautaro sulla squadra e sul derby giocato male

Simone Inzaghi aveva anche lasciato in panchina Lautaro nella gara di Champions contro il Manchester City. Un'indicazione precisa sul momento del giocatore che in diretta ha ammesso tutta la sua difficoltà attuale: "Dobbiamo cercare di alzare tutti il livello, io per primo mi assumo la responsabilità come capitano della squadra, sono in ritardo – spiega -. A volte capita e sarò il primo ad arrivare ad Appiano a lavorare zitto e dare una mano alla squadra". E poi un avvertimento alla squadra: "Dobbiamo migliorare tantissimo, abbassare la testa, pedalare e lavorare"