Lautaro crea l'attaccante ideale: avrebbe caratteristiche di Mbappé, Haaland, Kvaratskhelia e Kane Lautaro Martinez in un'intervista ha detto cosa 'ruberebbe' a una serie di grandi attaccanti che disputeranno il Mondiale per Club, compresi Kvaratskhelia e Cavani: "Da Messi ruberei tutto, da Thuram solo il sorriso".

A cura di Alessio Morra

Lautaro Martinez è uno dei migliori attaccanti al mondo, ha un palmeras straordinario, che può solo ampliarsi, considerando l'età. Ha già segnato oltre due gol, può sognare in ogni modo, ma sa anche che c'è chi fa qualcosa meglio rispetto a lui. Lautaro ha partecipato a un giochino in un'intervista a DAZN nel quale ha scelto quali caratteristiche ruberebbe a una serie di attaccanti, tra quelli che giocheranno il Mondiale per Club.

Cosa ruberebbe Lautaro da Mbappé e Haaland

Il tema di quell'intervista era appunto la grande competizione che si terrà negli Stati Uniti la prossima estate. A Mbappé ruberebbe la velocità, e come dargli torto visto che il francese quando è in grande forma è una scheggia imprendibile. Mentre di Harry Kane ammira il colpo di testa, l'inglese sarà avversario dell'Inter nei quarti di Champions League con il Bayern. Da Haaland prenderebbe la forza fisica, che dà certamente un vigore all'ennesima potenza al norvegese.

Le parole di Lautaro Martinez su Kvara e Thuram

Al compagno di nazionale Julian Alvarez invece ruberebbe la mentalità. Mentre da Kvaratskhelia, ex Napoli ora al PSG, prenderebbe l'uno contro uno in velocità. Il dribbling di Vinicius lo farebbe suo. Mentre c'è spazio anche per due bomber di qualche anno fa, che sono ancora in attività: Cavani e Suarez. Dal Matador prenderebbe l'uno contro uno, mentre del Pistolero vorrebbe la forza fisica e l'abilità nel fare gol. Fuori categori Leo Messi: "Da lui ruberei tutto". Poi c'è stato spazio anche per un sorriso, a trecentosessanta gradi. Perché al partner d'attacco Thuram ruberebbe ‘solo' il suo sorriso. Il francese ha risposto simpaticamente: "Il suo sorriso? Ma dai!".