L’attaccante del Venezia diventa l’idolo dei tifosi: si presenta in campo con un bicchiere di birra Joel Pohjanpalo ha fatto impazzire di entusiasmo i tifosi del Venezia dopo essere entrato in campo stringendo tra le mani un bicchiere di birra. Un meritato premio dopo la vittoria contro la SPAL nel match salvezza.

A cura di Fabrizio Rinelli

Joel Pohjanpalo ha letteralmente conquistato Venezia e i suoi tifosi. Arrivato la scorsa estate a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen, l'attaccante finlandese classe 1994, ha impiegato pochissimo a rubare la scena a tutti nel club lagunare. Giocatore intelligente e attento in campo, Pohjanpalo è arrivato ai veneti quasi per caso, da testimone di nozze del portiere Joronen che ha poi consigliato il suo acquisto alla società. Il terzo finlandese in rosa, dopo lo stesso Joronen e Mäenpää, il 28enne ex Bayer si sta ritagliando uno spazio importante avendo già messo a segno la bellezza di 9 gol e 6 assist in 23 presenze stagionali con la maglia del Venezia.

Numeri assolutamente importanti che certificano la qualità di un giocatore che ieri, nella sfida salvezza casalinga contro la SPAL, ha servito altri due assist contribuendo al successo importantissimo per 2-1 contro la squadra di Daniele De Rossi. Al Venezia era arrivato per riportare subito la squadra in Serie A, ma al momento i lagunari sono rilegati nelle zone basse della classifica a 27 punti. Il campionato è ancora lungo e la Serie B sempre molto imprevedibile fino all'ultima giornata. Motivo per cui il giocatore ha voluto festeggiare il successo di ieri correndo nel bar dello stadio veneziano a fine partita per andarsi a godere un bicchiere di birra.

In un video diventato immediatamente virale sui social, si vede infatti il giocatore uscire sul terreno di gioco dalla pancia dello stadio. Tra le sue mani Pohjanpalo stringe un bicchiere di birra che inizia a sorseggiare prima di essere assalito dall'entusiasmo dei tifosi. Il giocatore si era probabilmente recato al bar dello stadio per godersi quella vittoria e un successo fondamentale per un Venezia che ha centrato la seconda vittoria consecutiva in altrettanti match salvezza: Benevento e SPAL.

L'entusiasmo di vedere un giocatore entrare sul rettangolo verde in maniera così disinvolta, ha scatenato i tifosi presenti sulle tribune. Al giocatore vengono chiesti selfie e saluti attraverso video sui social. Pohjanpalo si presta continuando a stringere tra le mani quel bicchiere di birra che tanto desidera sorseggiare per godersi quell'arietta fresca che nel frattempo soffiava sullo stadio Penzo. Un momento di relax al termine di una battaglia che ha fatto respirare ossigeno puro ai padroni di casa mandando però all'inferno sia il Benevento che la stessa SPAL.