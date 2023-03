L’Atletico ridicolizza la Liga sui social: “Retwitta, se vuoi che le regole siano applicate a tutti” L’Atletico Madrid ha postato un commento più che sarcastico contro la Liga per il differente trattamento ricevuto dagli arbitri a favore del Real Madrid: Correa direttamente espulso per una spinta veniale a Rudiger, Vinicius solo ammonito per il fallo su de Jong.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Atletico Madrid non è rimasto indifferente a quanto accaduto in Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid, match del Camp Nou che ha visto proseguire nel torneo gli azulgrana grazie ad una autorete di Militao. Non senza polemiche per un episodio che ha evidentemente toccato molto da vicino i Colchoneros, semplici spettatori del ‘Clasico' di Coppa che ha ridestato nel club biancorosso vecchie ruggini e disparità di trattamenti sui quali non ha potuto restare zitto.

Così, sui social è scoppiata la classica "trollata", la presa in giro virale che è stata molto apprezzata dal popolo dell'Atletico Madrid che ha cavalcato la vena polemica con una infinità di commenti e soprattutto di ‘retweet' al post pubblicato nella giornata di venerdì dalla propria società. Che pur rimanendo sibillino e senza nominare nessuno ha fatto capire chiaramente quale aria pesante stia tirando all'interno del calcio spagnolo, dove i favoritismi arbitrali sembrano oramai all'ordine del giorno e tutti costantemente indirizzati verso una precisa direzione: la parte madridista della capitale.

"No digas nada, sólo RT si quieres que se aplique el reglamento igual para todos los equipos #NuncaDejesDeCreer", ovvero "Non dire niente, solo RT se vuoi che lo stesso regolamento sia applicato a tutte le squadre #NeverStopBelieving". Un messaggio che richiama direttamente a quanto accaduto nelle ultime settimane e a due episodi che hanno coinvolto direttamente il Real Madrid: il primo durante il derby con l'Atletico, il secondo nel Clasico col Barcellona e trattati in modo del tutto differente. Il primo è legato all'espulsione esagerata e contestata dai Colchoneros di Angel Correa dopo il contatto con Rudiger: per il giocatore di Simeone è scattato immediatamente il rosso malgrado non vi fossero gli estremi.

Una espulsione a dire poco esagerata e che era già al centro di feroci discussioni e che è tornata alla ribalta successivamente a Barcellona-Real Madrid di Copa del Rey quando in campo è avvenuto un episodio reputato ben più grave ma che non ha avuto le stesse conseguenze, anzi. Ci si riferisce al corpo a corpo tra Vinicius e de Jong con il brasiliano che afferra per il collo l'olandese trascinandolo violentemente – e fallosamente – a terra. Ma il giocatore del Real Madrid verrà alla fine solamente ammonito (benché protesterà ancora in modo veemente con l'arbitro) per un intervento ben più grave di quello accado a Correa.

Di fatto, entrambi gli episodi – al di là del risultato al 90′ – sono stati a favore della squadra di Ancelotti che ha goduto di un trattamento che all'Atletico non è andato per nulla giù a tal punto da confrontare le situazioni in modo sarcastico sul proprio account ufficiale di Twitter. Con una richiesta retorica e che lascia ancora aperta una questione che difficilmente si risolverà.