Il gesto di Vinicius contro l’arbitro durante Real-Barcellona divide la Spagna: “Non può farlo” Vinicius va faccia a faccia con l’arbitro del Clasico di Copa del Rey tra Real Madrid e Barcellona. Il brasiliano è stato protagonista di una vera battaglia di nervi (specie con Gavi) che gli hanno fatto perdere il controllo chiedendo al direttore di gara di intervenire. Ma la Spagna si divide sul suo comportamento in campo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Real Madrid-Barcellona non può essere mai considerata una partita come tutte le altre. Dopo la sconfitta dei Blancos in Supercoppa e la vetta della classifica in Liga attualmente occupata proprio dai catalani, le Merengues avevano tutta la voglia di portarsi a casa quantomeno questo Clasico d'andata della semifinale di Copa del Rey. E invece la squadra di Carlo Ancelotti è finita nella morsa di Xavi e dei suoi ragazzi capaci di chiudere tutte le linee di passaggio al Real andandosi a prendere la vittoria con uno 0-1 assolutamente straordinario e che fa ben sperare per il ritorno. Xavi ha vinto questa partita dal punto di vista tattico chiudendo le linee in soli 20 metri danneggiando seriamente la partecipazione di Karim Benzema nel gioco.

Il francese non è riuscito ad emergere al pari di Vinicius. Come al solito negli ultimi Clasicos, Araujo si è spostato sul lato destro per affrontare il brasiliano: un compito obbligato per lasciare indenne il Bernabéu. L'uruguaiano però non era solo dato che Xavi ha proposto un sistema di aiuti che ha funzionato perfettamente. Prima con lo spostamento di Frenkie de Jong , che è stato scelto per spostarsi sulla destra in più occasioni proprio per ostacolare Vinicius.

La frustrante marcatura sul brasiliano ha finito per mandare su tutte le furie il brasiliano che ha più volte richiamato l'arbitro su falli e cartellini prima di esibirsi in un gesto fuori controllo che l'ha visto faccia a faccia con l'arbitro. Vinicius ha puntato il dito contro di lui e poi si avvicinato a muso duro. "Questo non può essere consentito" sottolineano tanti tifosi sui social. Ma quello del brasiliano è stato uno sfogo a seguito di una gara dai nervi tesissimi.

In realtà la sua partita è stata caratterizzata da autentici scontri da wrestling con gli avversari. Sui social circola con forza il filmato di Vinicius che si avvita con De Jong mettendogli le mani sul collo. Un gesto che non è passato inosservato e che ha fatto infuriare i tifosi catalani che ne chiedevano l'espulsione.

"Perché a lui è tutto consentito?" scrive qualcuno rimarcando nuovamente l'argomento caldo in Spagna proprio sui comportamenti del brasiliano. Dal canto suo quest'ultimo sottolinea come non sia mai tutelato dagli arbitri – tesi confermata anche da Ancelotti poche settimane fa – anche per quanto concerne gli insulti razzisti che spesso gli rivolgono dalle tribune. Anche perché nel complesso, la serata di Vinicius è stata un'autentica battaglia contro Gavi e lo stesso arbitro Montero. In parte giustificabile date le provocazioni che gli erano state fatte.

"Se serve prima lui. Sempre lo stesso! Tu! Sempre lo stesso!" avrebbe urlato Vinicius al direttore di gara facendogli notare cosa stesse facendo Gavi per tutta la partita. Il numero #6 del Barcellona è stato protagonista di spintoni, marcature serrate e anche qualche parola di troppo che ha fatto infuriare il brasiliano. In un video che circola in queste ore si vede il giocatore catalano parlargli nell'orecchio.

Quando si stacca si legge dal suo labiale solo la parte finale: "Hijo de puta (figlio di pu***na)". Insomma, una serata in cui di certo nessuno si è risparmiato e per questo il gesto di stizza contro l'arbitro da parte di Vinicius per qualcuno è stato in parte giustificabile proprio dall'atteggiamento di sfida mosso da alcuni giocatori del Barcellona, come ad esempio Gavi, che di certo non si sono risparmiati provando a innervosirlo in più di un'occasione.