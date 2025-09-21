L’Atalanta strapazza il Torino in un solo tempo, Lookman torna in campo. Pari tra Cremonese e Parma

L'Atalanta ha ritrovato la giusta strada dopo un inizio di campionato fatto da due pareggi consecutivi e in casa del Torino ha fatto la voce grossa in un primo tempo meraviglioso. Juric si porta a casa la vittoria per 3-0 confezionata nei primi 45 minuti, i migliori della sua gestione, e nei minuti finali della gara riabbraccia anche Ademola Lookman che è sceso in campo per la prima volta dopo la tormentata estate di calciomercato.

L'Atalanta vince e ritrova Lookman

È stata una pratica facile e veloce per la Dea che però nel primo tempo ha dovuto gestire gli infortuni di Zalewski e Hien che hanno costretto Juric a fare due cambi nella prima mezz'ora. Nonostante tutto in otto minuti arrivano i colpi decisivi: prima Krstovic, poi Sulemana e poi ancora l'ex Lecce anche al 38′ sigilla il 3-0 e indirizza una partita che non era stata mai messa in discussione.

Nel secondo tempo il Torino prova a smuovere gli equilibri ma l'Atalanta gestisce molto bene il vantaggio e non corre mai grossi pericoli. L'unico squillo della squadra di Baroni è un calcio di rigore tirato da Zapata che però si fa ipnotizzare da Carnesecchi, anche lui eroe della partita. A pochi minuti dalla fine è il momento dell'esordio stagionale di Lookman, rientrato in squadra dopo tutto ciò che è successo in estate: Juric gli concede una passerella all'87', in attesa di rivederlo in azione da titolare nei prossimi incontri.

Nessuna rete tra Cremonese e Parma

La sfida salvezza tra Cremonese e Parma finisce 0-0 allo Zini. Meglio i ducali nel primo tempo, con pressing alto e un palo colpito da Pellegrino, ma la Cremonese regge senza mai andare davvero in affanno. Nella ripresa Nicola cambia volto ai grigiorossi, che prendono più campo, mentre il Parma cala d’intensità. Poche vere occasioni nel finale: un punto a testa, Cremonese a quota 8, Parma fermo a 2.