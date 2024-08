L’Atalanta non si ferma sul mercato e punta Bellanova: il Torino sta già cercando un sostituto

video suggerito

L'Atalanta vuole chiudere il suo mercato con un rinforzo per la fascia destra. Il nome più quotato per approdare alla corte di Gasperini è quello di Raoul Bellanova, giocatore perfetto per poter prendere il posto che era destinato a Wesley, obiettivo ormai sfumato a causa delle richieste del Flamengo. L'esterno del Torino potrebbe essere l'ultimo acquisto di una sessione piuttosto intensa per la Dea che nel frattempo deve ancora sciogliere i nodi legati alla possibile cessione di Koopmeiners e Lookman, entrambi lasciati fuori dalla lista dei convocati per la prima partita di campionato.

Accelerata Atalanta per Bellanova

L'affare sarebbe già a buon punto: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano i contatti fra Torino e Atalanta sono già stati avviati e procedono a gonfie vele. Il club granata addirittura sarebbe già attivo sul mercato per cercare il possibile sostituto di Bellanova che a questo punto è già dato come partente, anche se non c'è un accordo sul costo del cartellino: la sua valutazione è di circa 20 milioni di euro, la cifra che i bergamaschi avrebbero versato per Wesley.

Il brasiliano classe 2003 era il profilo ideale da regalare a Gasperini, ma l'affare è saltato perché la società non era soddisfatta delle tempistiche. Il Flamengo infatti era disposto a cederlo, ma trattenendolo qualche altro mese per consentirgli di giocare nel frattempo, mentre l'Atalanta aveva fretta di acquistare un nuovo rinforzo. Da qui è nata la decisione di virare su Bellanova, adatto al 3-5-2 e già addentrato nel nostro campionato. Se l'affare dovesse saltare allora la Dea adotterebbe la soluzione di emergenza puntando su Cuadrado.

Una ricerca complicata

In realtà l'Atalanta sta sondando il terreno per rinforzare la fascia destra già dall'inizio del mercato. Il prescelto era Pubill, ma il suo acquisto è andato in fumo a causa dell'esito negativo delle visite mediche che non ha permesso di ufficializzare l'arrivo del giocatore. Poi è stato il turno di Wesley, fermato dalle modalità del trasferimento, mentre ora è il turno di Bellanova che sembra ormai cosa fatta, anche perché le richieste del Torino sono in linea con le possibilità di spesa dei bergamaschi.