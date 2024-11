L’Atalanta non sbaglia e batte l’Udinese in rimonta: raggiunto momentaneamente il Napoli al primo posto

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Atalanta non sbaglia contro l'Udinese in casa battendo i friulani con il punteggio di 2-1. Ospiti che però sono stati pericolosi sin dal primo momento chiudendo addirittura in vantaggio il primo tempo. La rete dell'iniziale vantaggio dell'Udinese era stata firmata da Kamara. Nella ripresa poi Gasperini inserisce Bellanova che diventa decisivo per la rimonta della Dea firmata dai gol di Pasalic e dall'autogol di Toure arrivati sempre grazie allo zampino dell'ex esterno del Torino. Con questi tre punti l'Atalanta è ora momentaneamente prima col Napoli in attesa della sfida di questa sera dei partenopei contro l'Inter.

L'Udinese in vantaggio a sorpresa nel primo tempo

L'Atalanta va negli spogliatoi al termine del primo tempo sotto di un gol. La squadra di Gasperini, il quale aveva messo inizialmente Ederson in panchina per poi mandarlo a 25 minuti dall'inizio della partita per l'infortunio di Dijmsiti, si è trovata in svantaggio dopo 45 minuti di grande intensità e occasioni da gol. In particolare di marca Udinese che ha trovato il meritato vantaggio con la bordata da fuori di Kamara. Una rete che ha completamente sorpreso la Dea che arrivava a questa sfida dopo la vittoriosa trasferta di Stoccarda in Champions.

Prima della rete i friulani però avevano dimostrato di essere abbastanza pericolosi specie dopo aver colpito una traversa con Payero e creato altri problemi a Carnesecchi. Un'Atalanta di fatto apparsa sorpresa e in difficoltà e pericolosa un paio di volte ma sempre in ritardo sugli avversari. Gasperini è stato dunque costretto subito a cambiare qualcosa in vista del secondo tempo che la Dea vorrebbe far suo cercando di recuperare lo svantaggio a una squadra come l'Udinese entrata al Gewiss senza paura e convinta di poter fare l'impresa.

L'Atalanta rimonta e sorpassa i friulani vincendo la partita nella ripresa

E infatti l'ingresso in campo della squadra bergamasca nella ripresa è totalmente diverso rispetto ai primi 45 minuti. Gasperini lascia fuori Zappacosta mettendo dentro Bellanova. Nonostante ciò l'Udinese ha l'opportunità di raddoppiare subito con Thauvin che cerca il cucchiaio a porta quasi vuota dal limite ma non inquadra lo specchio. Ma ecco che l'Atalanta reagisce e trova il pareggio. Al primo errore in tutta la partita l'Udinese paga cara la disattenzione. Bellanova sale a destra e mette in mezzo per l'accorrente Pasalic che mira l'angolino e realizza il pari.

Passano pochi minuti e l'Atalanta completa la rimonta. Ancora protagonista Bellanova che mette un altro cross basso al centro, Touré interviene in scivolata e la sua deviazione inganna il portiere per il 2-1 Atalanta. È il classico autogol che però permette alla squadra di Gasperini di tornare davanti e tirare un bel sospiro di sollievo. L'allenatore dell'Atalanta a quel punto fa un altro paio di sostituzioni mentre dall'altra parte entra anche Lucca. Il risultato non cambierà e la Dea riesce a portarsi a casa tre punti d'oro in chiave classifica.