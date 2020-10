Adesso non ci sono più dubbi. L'Atalanta, al contrario di quanto accaduto nella scorsa stagione, potrà giocare le gare casalinghe dell'edizione della Champions League 2020/2021 al Gewiss Stadium di Bergamo. Una bella notizia dunque per la squadra di Gasperini che potrà affrontare Ajax, Midtiylland e soprattutto Liverpool tra le mura amiche. Il via libera ufficiale è arrivato oggi pomeriggio dall'Uefa.

La notizia era nell'aria da diversi giorni, ma nel pomeriggio è stata ufficializzata dalla società bergamasca. L'Atalanta ha ottenuto il via libera definitiva dal massimo organo calcistico europeo per disputare le prossime partite interne di Champions al Gewiss Stadium. Lo stadio di Bergamo dunque per la prima volta nella sua storia ospiterà le partite del massimo torneo continentale, dopo che nella scorsa stagione è stato "sostituito" dal Meazza. La formazione di Gasperini infatti era stata costretta a traslocare alla luce dei lavori nel proprio impianto che avrebbero consentito di giocare, solo con una capienza limitata di spettatori.

È partito il conto alla rovescia dunque per lo storico debutto europeo dell'Atalanta al Gewiss Stadium, che avverrà per ora solo sotto gli occhi di 1000 spettatori. La prima partita casalinga della formazione di Gasperini al Gewiss Stadium sarà il 27 ottobre contro l'Ajax. Appuntamento poi il 3 novembre per l'attesissimo confronto contro il Liverpool di Jurgen Klopp e infine il 1° dicembre con il Midtjylland. Il tutto nella speranza che lo stadio bergamasco ospiti anche match della fase ad eliminazione diretta.

Il calendario dell'Atalanta in Champions:

Giornata 1 (21 ottobre): Midtjylland-Atalanta (ore 21)

Giornata 2 (27 ottobre): Atalanta-Ajax (ore 21)

Giornata 3 (3 novembre): Atalanta-Liverpool (ore 21)

Giornata 4 (25 novembre): Liverpool-Atalanta (ore 21)

Giornata 5 (1 dicembre): Atalanta-Midtjylland (ore 21)

Giornata 6 (9dicembre): Ajax-Atalanta (ore 18.55)