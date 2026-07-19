Dove si gioca la finale dei Mondiali di calcio 2026, l’avveniristico stadio che ha cambiato nome

Questa sera, alle 21:00 italiane, si giocherà la finale Spagna-Argentina. nella straordinaria cornice del “New York New Jersey Stadium”, avveniristica struttura costata quadi 1.5 miliardi di euro, inaugurata nel 2010. con una capienza complessiva di oltre 82 mila spettatori.

La Coppa del Mondo al "New York New Jersey Stadium" teatro della sfida Argentina–Spagna che vale il titolo 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La finale della Coppa del Mondo 2026, in programma oggi domenica 19 luglio alle ore 21:00 italiane, vedrà confrontarsi i campioni d'Europa in carica della Spagna e i campioni del mondo uscenti dell'Argentina. Questo attesissimo scontro finale si disputerà in una cornice d'eccezione, il maestoso e futuristico "Meadowlands Stadium" situato a East Rutherford, nel New Jersey, poi denominato per motivi commerciali "MetLife Stadium" e ora, in occasione del torneo iridato, "New York New Jersey Stadium". Una struttura che sul fronte calcistico gode già di una certa abitudine nell'ospitare eventi di questa caratura: nel 2016 si giocò la finale della Copa America del Centenario e nel 2024 una semifinale ancora della Copa América, per essere l'estate scorsa il teatro della finalissima della prima edizione del nuovo Mondiale per Club FIFA.

Il MetLife Stadium ha subito una serie di profondi interventi strutturali, tecnologici e d'immagine per potersi allineare ai severissimi standard imposti dai regolamenti FIFA per la Coppa del Mondo 2026, riuscendo a rispondere a tutti i canoni imposti e risultando di fatto uno dei più moderni e avveniristici impianti sportivi di sempre. In America è considerato un vero e proprio tempio dello sport: la struttura ha gestito l'enorme pressione mediatica e logistica dei più grandi eventi a stelle e strisce. Nel febbraio del 2014 ha ospitato il Super Bowl XLVIII, l'evento sportivo più seguito, ha ospitato celebri match di football universitario tra Army e Navy e le spettacolari sfide all'aperto della NHL di hockey su ghiaccio.

L'entrata principale dello stadio che ospiterà la Finale 2026: può contenere oltre 82 mila spettatori

Come è stato modificato il Met Life Stadium per le regole FIFA

Gli appassionati di sport conoscono questo impianto multimilionario principalmente con il nome di "MetLife Stadium", una denominazione che è stata scelte per esclusivi fini commerciali, legata ai diritti di sponsorizzazione stipulati per le partite casalinghe dei New York Giants e dei New York Jets nella lega NFL. Tuttavia, la FIFA ha imposto una rigida politica di neutralità commerciale che vieta l'esposizione di marchi non associati ai partner ufficiali della competizione, costringendo lo stadio a essere ribattezzato temporaneamente per l'intera durata del torneo, semplicemente in "New York New Jersey Stadium".

Il cambiamento del nome non è il solo e forse nemmeno il più importante. Tra le richieste radicali imposte per ospitare le partite e dunque anche la stessa finale del Mondiale, lo stesso terreno di gioco è stato modificato. Solitamente la struttura adotta un manto in erba sintetica, ideale per sopportare i duri carichi fisici della stagione del football americano ma storicamente criticato per la rigidità e l'alto rischio di infortuni per i calciatori. Per soddisfare i severissimi requisiti FIFA ed evitare polemiche sul rotolamento del pallone, dunque, è stato implementato il terreno attraverso un imponente progetto di rifacimento complessivo, installando un sofisticato sistema temporaneo di erba naturale. Un tappeto verde di ultima generazione che poggia su basi tecnologiche avanzate per la gestione del drenaggio e dell'aerazione, soddisfacendo i requisiti FIFA.

I lavori sul manto erboso che ospiterà la finale Argentina–Spagna: i criteri FIFA sono radicali

Quando è stato costruito e quanto è costato

Il "New York New Jersey Stadium" è un'imponente avveniristica costruzione la cui struttura incarna l'avanguardia ingegneristica americana, che non ha badato a spese. La sua realizzazione è costata la cifra record di 1,6 miliardi di dollari (quasi 1,4 miliardi di euro) e la sua inaugurazione ufficiale è avvenuta di recente, solo nel 2010. Uno degli aspetti estetici più straordinari dell'edificio è sicuramente la sua facciata esterna, interamente ricoperta da una fitta serie di alette in alluminio che incorporano un sofisticato impianto di illuminazione a LED. E' un sistema che permette alle pareti esterne di cambiare completamente colore a seconda dell'evento ospitato o delle squadre in campo, trasformando l'impatto visivo del complesso nel panorama cittadino. Dal punto di vista della capienza, lo stadio è in grado di accogliere circa 82.500 spettatori per i grandi eventi calcistici, garantendo una visibilità ottimale da qualsiasi settore grazie all'assenza di barriere strutturali e a un design studiato per amplificare il coinvolgimento del pubblico.