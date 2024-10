video suggerito

L'Aston Villa spaventa già il Bologna in vista della sfida Champions: torna Kamara, mancava da 8 mesi Il centrocampista francese Boubacar Kamara è tornato a disposizione dell'Aston Villa, mancava dal febbraio 2024, quando si ruppe il legamento crociato. Per il Bologna un problema in più nella gara di Champions di martedì prossimo contro gli inglesi ancora imbattuti in Europa.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Aston Villa imbattuto e a punteggio pieno nelle prime due giornate di Champions League, ospiterà al Villa Park martedì 22 ottobre, il Bologna di Italiano. Una sfida in cui gli inglesi potranno contare anche su Boubacar Kamara, il centrocampista francese che mancava all'appello dal febbraio 2024 e che dopo otto mesi è tornato a disposizione di Emery. Che ci ha visto lungo, perché lo ha inserito nella lista europea scommettendo sul rientro su un giocatore che l'anno scorso fece scintille in coppia con Douglas Luiz.

Kamara di nuovo in squadra, arma in più per l'Aston Villa contro il Bologna

Il test decisivo avverrà in Premier League ma oramai il periodo peggiore è alle spalle e Boubacar Kamara potrà verificare il proprio stato fisico questo sabato, alle 16:00 per la gara contro il Fulham. Emery nella conferenza pre-gara ha già confermato la presenza del francese che sarà parte del gruppo e che verrà utilizzato: "È tornato ad essere pienamente disponibile e viaggerà con noi. Sono molto contento, è un ritorno importante, vedremo come sta". Parole che suonano di monito anche in casa Bologna: se la partita di Premier darà ottime risposte Kamara rientrerà anche per la Champions – dove in tempi non sospetti è stato inserito nella lista ufficiale – per il match di martedì sera, quando ci saranno i rossoblù a Birmingham: Kamara andrebbe a rimpolpare una rosa che in Europa al momento viaggia a punteggio pieno.

Il terribile infortunio di Kamara con l'Aston Villa, rottura del crociato

Il nazionale francese ha dovuto dire addio all'ultimo campionato inglese già a febbraio quando in una partita di Premier League, contro il Manchester United si infortunò gravemente: rottura del legamento crociato. Per Kamara è significato la fine anticipata della stagione e l'inizio di un lungo calvario che lo ha costretto anche a saltare l'Europeo, con Deschamps che non ha potuto convocarlo nel centrocampo francese. Ora il ritorno in campo, dopo 8 mesi di riabilitazione e una operazione chirurgica, per la gioia di Emery e dei tifosi dei Villains che sperano di proseguire la striscia vincente in Europa.

Kamara-Douglas Luiz, la coppia da Champions dell'Aston Villa

Prima dell'infortunio al ginocchio, Kamara era diventato un punto di riferimento assoluto in mediana per l'Aston Villa. Al momento dello stop aveva trascinato i Villains nelle prime posizioni in classifica, con il quinto posto poi difeso dai compagni per il ritorno in Champions League. Una coppia straordinaria insieme a Douglas Luiz, che ha giocato insieme dal 2022 fino all'infortunio del francese, con il brasiliano che oggi è passato nella Juventus di Thiago Motta.