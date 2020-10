La quarta giornata di Premier League ha regalato grandi emozioni e due clamorose vittorie: quella del Tottenham in casa del Manchester United e quella dell'Aston Villa con i campioni in carica del Liverpool. Oltre al successo di Mourinho contro la sua ex squadra, anche la sfida del ‘Villa Park' verrà ricordata a lungo…e non solo dai tifosi della squadra di Birmingham.

Il precedente del dicembre 2019

Arrivata al match dopo tre vittorie consecutive, la futura avversaria dell'Atalanta nel girone di Champions League è infatti implosa sotto i colpi della formazione allenata da Dean Smith, finendo per uscire dal campo sepolta dal 7-2 finale e umiliata da un risultato che non solo entra di diritto nella storia dei ‘Villans', ma che macchia in maniera indelebile il curriculum dell'allenatore campione d'Europa. Sullo stesso campo dove i giovani Reds presero cinque reti nel dicembre 2019 (in quel caso, però, Klopp era a Doha con tutti i titolari), Alisson e compagni non sono infatti riusciti a frenare l'impeto dell'avversario (avanti 2-0 già dopo 22 minuti di gioco), neanche con la doppietta di Momo Salah.

Una disfatta storica

Per il Liverpool e Jurgen Klopp si tratta di un risultato storico. Quella con l'Aston Villa è la peggior sconfitta della storia dei Reds da cinquantasette anni a questa parte (l'ultima fu nell'aprile del 1963, 7-2 contro il Tottenham) e la più pesante per il tedesco da quando ha cominciato la sua carriera da allenatore, dopo il 6-1 con cui il Werder Brema violò il campo del Mainz nel 2006/2007. Da quando è sbarcato in Inghilterra, invece, soltanto nel 2017 Klopp prese un'imbarcata simile: capitò nel quarto turno di campionato 2017/2018 a Manchester, quando la formazione allenata da Pep Guardiola asfaltò il Liverpool con un netto 5-0.