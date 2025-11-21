L’assurdo infortunio di Cole Palmer: si frattura il dito del piede sbattendo contro una porta

Palmer salta Arsenal e Barcellona dopo un infortunio che ha dell’incredibile. Si è fratturato il mignolo del piede in un incidente domestico, Maresca: “Può succedere”

La sfortuna perseguita Cole Palmer che ha allungato di qualche partita il suo infortunio dopo un assurdo incidente domestico rivelato in conferenza stampa da Enzo Maresca. L'attaccante del Chelsea è fermo dalla fine di settembre per un problema all'inguine e nei giorni scorsi in casa sua si è procurato un altro problema fisico che ha dell'incredibile: si è fratturato il dito del piede dopo aver sbattuto contro una porta nella sua abitazione, una scena che sembra inusuale per un calciatore professionista e che lo costringerà a saltare delle partite molto importanti.

L'incidente casalingo di Palmer

L'attaccante sarebbe dovuto rientrare contro il Burnley ma probabilmente tornerà in squadra soltanto nel mese di dicembre. Da due mesi è alle prese con una brutta pubalgia che gli ha fatto saltare quasi tutta la stagione e proprio quando vedeva la luce si è fermato nuovamente per un infortunio piuttosto bizzarro: Palmer si è fratturato il dito del piede sinistro in un incidente domestico, urtando il dito contro una delle porte di casa sua. La disattenzione gli costerà cara perché salterà il derby di Londra contro l'Arsenal e il bug match di Champions League contro il Barcellona dove la sua presenza avrebbe fatto la differenza.

La notizia è arrivata direttamente in conferenza stampa da Maresca che era piuttosto infastidito dalla situazione: "Purtroppo ha avuto un incidente a casa due giorni fa e si è fatto male al mignolo del piede. Mi sveglio molte volte durante la notte per andare in bagno, mi sbatto la testa, la gamba e tutto il resto. Può succedere...". La giustificazione dell'allenatore non ha convinto i tifosi che si aspettavano invece di rivederlo in campo presto. La frattura del mignolo del piede è un infortunio insidioso, che può portare molto fastidio e per adesso lo staff medico non ha saputo dare una tempistica per il rientro dello sfortunatissimo Palmer.