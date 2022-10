L’Arsenal non dimentica Pablo Marì: gol e dedica all’ex compagno, accoltellato ad Assago In occasione della partita all’Emirates Stadium contro il Nottingham, l’Arsenal ha voluto ricordare ancora una volta Pablo Marì: prima del match e poi in occasione del gol lampo di Martinelli.

A cura di Alessio Pediglieri

Bellissimo gesto da parte dei giocatori dell'Arsenal che sono impegnati in campo contro il Nottingham nella 14a giornata di Premier League. La prima occasione per scendere in campo successivamente alla tragedia che si è consumata al Centro commerciale di Assago dove tra i feriti è finito anche Pablo Marì, giocatore del Monza ma solamente in prestito, perchè il suo cartellino è ancora in mano ai Gunners. Così, subito dopo la rete dell'1-0 arrivata al 5′, i giocatori hanno voluto ricordare l'ex compagno nel modo più bello: mostrando a pubblico e telecamere una maglietta con il suo nome.

Grande festa all'Emirates Stadium perché sono bastati solamente 5 minuti di orologio per vedere i giocatori di Arteta imprimere la propria firma nel match casalingo di Premier League contro il Nottingham: al 5′, infatti, il tabellino è subito cambiato grazie alla rete siglata da Martinelli che ha perfezionato al meglio con un preciso tocco di testa, un cross in area pennellato da Bukayo Saka.

Esplosione di gioia sulle tribune e in campo con i Gunners che hanno deciso di rendere omaggio a Pablo Marì, appena dimesso dall'ospedale in cui è stato sottoposto ad una operazione ai muscoli della schiena, dopo l'accoltellamento. Così è stata presa una maglietta con dietro scritto il nome del calciatore spagnolo, in prestito gratuito al Monza per la stagione in corso.

Ennesimo gesto di affetto e di vicinanza per Pablo Marì e, indirettamente, per tutte le persone coinvolte nella tragica vicenda di Assago dove ha perso la vita un uomo. Pablo Marì è stato ferito alla schiena ma non è mai stato in pericolo di vita: subito trasportato in ospedale ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico e adesso dovrà seguire un lungo periodo di riposo e di riabilitazione. A giocare tornerà solamente nel 2023, tra due/tre mesi.

Già prima dell'inizio del match tutto l'Arsenal aveva voluto ricordare Pablo Marì posando con la sua maglia insieme a tutta la squadra in tenuta di riscaldamento. Poi, l'ennesimo tributo, alla prima occasione arrivata grazie al gol lampo di Martinelli che ha ribadito l'attuale primato dei londinesi in Premier League.