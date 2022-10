Pablo Marì dimesso dall’ospedale, il messaggio del Monza: “Ti aspettiamo!” Pablo Marí è stato dimesso dall’ospedale Niguarda di Milano dopo l’intervento alla schiena: il difensore del Monza era tra i feriti dell’aggressione al centro commerciale di Assago avvenuta nella serata di giovedì 27 ottobre.

Pablo Marí è stato dimesso dall’ospedale Niguarda di Milano. Il difensore spagnolo del Monza, accoltellato il 27 ottobre al centro commerciale di Assago e operato poche ore fa ai muscoli della schiena, è tornato a casa e ora dovrà osservare un periodo di assoluto riposo.

Il club biancorosso ha reso note le dimissioni con un comunicato ufficiale: "Ha fatto rientro a casa e inizia ora un periodo di assoluto riposo. AC Monza ringrazia sentitamente il professor Osvaldo Chiara e tutti i professionisti del Trauma Center dell'Ospedale Niguarda di Milano. Pablo, ti aspettiamo!".

Un bella notizia per il club brianzolo e il giocatore spagnolo, che è stato operato nella mattinata di venerdì per suturare i muscoli della schiena lesionati dopo la coltellata subita. Ora inizia un lungo periodo di riposo prima dell'inizio del percorso per il rientro in campo, previsto nel 2023.

Pablo Marì non potrà allenarsi per almeno 2 mesi e poi dovrà rimettersi in sesto per poter essere nuovamente disponibile e arruolabile per il suo allenatore: è probabile che potremmo rivederlo in un match ufficiale non prima dei tre mesi. Il ritorno in campo dello spagnolo potrebbe essere fissato per gennaio-febbraio del prossimo anno.

Il calciatore ha voluto far sentire la sua voce per la prima volta dopo l’aggressione subita al centro commerciale di Assago e lo ha fatto tramite i suoi profili social, pubblicando una foto dall’ospedale con la moglie e ricordando la vittima di questo terribile fatto di cronaca.

Anche l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha commentato quanto successo a Pablo Marí e come ha influito sula sua squadra: "La squadra ha reagito bene, soprattutto dopo che abbiamo saputo che era fuori pericolo. Inevitabilmente è stata una settimana molto particolare, emotivamente pesante" e dopo l'accoltellamento "all'inizio c'era incertezza sulle condizioni del ragazzo".

Il club brianzolo aveva inoltrato la richiesta di rinvio della gara di lunedì contro il Bologna, ma la Lega ha risposto negativamente: "Dico che è stata una settimana allo stesso tempo molto brutta e molto bella, perché abbiamo preso coscienza di quel che sarebbe potuto accadere a Pablo e che per un miracolo non è successo".