Accoltella 6 persone al centro commerciale di Assago, la Procura chiede 20 anni per Andrea Tombolini

A cura di Enrico Spaccini

L’ipermercato Carrefour di Assago

Il pm di Milano Paolo Storari ha chiesto 20 anni di carcere per Andrea Tombolini, il 46enne che lo scorso 27 ottobre ha accoltellato sei persone nel supermercato Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago, nel Milanese. Una di loro, Luis Fernando Ruggieri, morì per le ferite riportate.

L'aggressione nel Carrefour di Assago

Tombolini è accusato di omicidio volontario, duplice tentato omicidio e lesioni. Secondo quanto è stato ricostruito, il 46enne ha preso un coltello da cucina da uno scaffale del supermercato e ha iniziato a colpire le persone che si trovava a tiro.

Tra i feriti c'era anche Pablo Marì, difensore del Monza in Serie A. Ruggieri, che stava lavorando al Carrefour, è stato raggiunto da un'unica coltellata al torace. I sanitari hanno provato a trasportarlo con urgenza all'ospedale Humanitas, ma il 47enne è morto prima di arrivarci.

Le richieste dell'accusa e delle parti civili

Tombolini ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato e i 20 anni di carcere sono il massimo della pena possibile in questo caso. La Procura avrebbe richiesto anche tre anni di misura di sicurezza una volta terminata la reclusione. Durante l'udienza, Tombolini ha dichiarato spontaneamente davanti al gup Silvia Perrucci: "Chiedo scusa, non so cosa mi è preso".

Il 46enne appena dopo l'aggressione era stato trasportato al reparto di Psichiatria dell'ospedale San Paolo e poi in una comunità protetta agli arresti domiciliari. Soffre di disturbi psichici, ma la perizia ha stabilito che al momento degli accoltellamenti era capace di intendere e di volere. Le parti civili hanno chiesto un risarcimento, cui somme non sono state rese note, per le vittime.