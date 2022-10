Perché Carrefour ha deciso di ritirare i coltelli da tutti i punti vendita Considerato l’episodio di ieri accaduto nel punto vendita Carrefour di Assago, dove un uomo ha accoltellato sei persone, l’azienda ha deciso di ritirare tutti i coltelli dai loro negozi.

A cura di Ilaria Quattrone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Accoltellamento al centro commerciale di Assago ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carrefour ha deciso di rimuovere tutti i coltelli dai propri punti vendita. La Procura ha infatti suggerito di poterli ritirare per evitare eventuali episodi di emulazione dopo quanto accaduto ieri, giovedì 27 ottobre 2022. Nel punto vendita del centro commerciale di Assago, un uomo di 46 anni ha preso un coltello da uno scaffale e ferito sei persone, una delle quali è morta.

I vertici di Carrefour stanno quindi dando indicazioni per dare una nuova sistemazione a questi oggetti, in modo che non siano più liberamente afferrabili, ma abbiano un vincolo – come un cordino, una molla o una catenella – da rimuovere.

Il punto vendita di Assago resterà chiuso al pubblico

Oggi, il punto vendita di Assago resterà chiuso al pubblico e inoltre rispetterà un minuto di silenzio alle 12 e poi alle 17 in ricordo della vittima Luis Fernando Ruggieri, dipendente della catena di supermercati francese.

Andrea Tombolini è arrivato ieri con la sua bici al centro commerciale Milanofiori di Assago. Una volta all'interno dell'ipermercato ha afferrato un coltello da cucina e ha iniziato ad accoltellare i clienti che stavano facendo la spesa: tra i feriti c'è anche il calciatore del Monza, Pablo Marì che oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico.

La vittima

A perdere la vita è Luis Fernando Ruggieri, un cassiere di 47 anni che è stato colpito al torace. Tombolini avrebbe motivato il suo gesto affermando di essere invidioso di tutte quelle persone felici "che stavano bene". Sarebbero queste le prime parole che avrebbe riferito al pubblico ministero Paolo Storari, titolare dell'inchiesta e che ieri notte lo ha interrogato.

In base ai primi accertamenti, l'uomo soffrirebbe da diverso tempo di disturbi psichici. Al momento è ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Paolo. Tombolini dovrà rispondere delle accuse di omicidio e tentato omicidio: nelle prossime ore, il pm chiederà la convalida dell'arresto.