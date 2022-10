“Ho visto persone felici e ho provato invidia”, parla l’accoltellatore del Carrefour di Assago Andrea Tombolini avrebbe accoltellato i clienti del centro commerciale perché invidioso di “tutte quelle persone che stavano bene”. Lo ha detto al pm di Milano che lo ha interrogato nella notte.

Li avrebbe accoltellati perché invidioso di "tutte quelle persone felici, che stavano bene". Sarebbe questa la motivazione che ha spinto Andrea Tombolini, 46enne milanese, ad entrare nel centro commerciale Milanofiori di Assago e accoltellare i clienti che facevano la spesa all'interno dell'ipermercato Carrefour.

"Ero invidioso di tutte quelle persone felici"

"Pensavo di star male, di essere ammalato. Ho visto tutte quelle persone felici, che stavano bene, e ho provato invidia" è quello che l'uomo ha riferito al pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, che lo ha interrogato nella notte. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, Tombolini soffrirebbe da tempo di disturbi psichici.

Nelle prossime ore il pm richiederà la convalida dell'arresto che al momento si trova piantonato nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Paolo. Le accuse a carico del 46enne sono omicidio e tentato omicidio plurimo.

L'aggressione nel centro commerciale

Tombolini sarebbe arrivato al centro commerciale in bicicletta. Dopo essere entrato ha preso un coltello dagli scaffali dell'ipermercato e ha iniziato a colpire a caso. Sei persone sono rimaste ferite: due inservienti e quattro clienti. Una persona ha perso la vita. Si tratta di Luis Fernando Ruggieri, cassiere 47enne di origini boliviane, colpito al torace da un unico fendente che però gli è stato fatale.

L'aggressore è stato disarmato grazie all'intervento di Massimo Tarantino ex giocatore di Napoli, Inter e Bologna, che si trovava per caso all'interno del centro commerciale. A Fanpage.it ha raccontato quegli attimi concitati, ma ha ribadito fermamente: "Non ho fatto niente, non sono un eroe".