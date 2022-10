Accoltellati 5 passanti al centro commerciale Mirafiori di Assago: un morto e quattro feriti

Dopo essere arrivato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano il calciatore del Monza Pablo Marì non è in pericolo di vita.

A confermarlo è l'amministratore delegato del Monza Calcio Adriano Galliani che insieme al tecnico Raffaele Palladino ha raggiunto il calciatore in ospedale: Marì, spagnolo di 29 anni, è cosciente e parla. Oltre al dirigente e all'allenatore è arrivata anche la moglie.

Galliani ha precisato al Tg2 Post che "il nostro giocatore Pablo Marì ha avuto una ferita abbastanza profonda sulla schiena che non ha lesionato organi vitali come polmoni o altro quindi non è in pericolo di vita".

E ancora: "Ha dei muscoli lesionati, gli stanno dando dei punti ed è cosciente. Mi dicono che dovrebbe riprendersi abbastanza rapidamente".