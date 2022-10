L’ex giudice di Forum Beatrice Dalia testimone dell’accoltellamento al Carrefour di Assago: “Un film dell’orrore” La testimonianza di Beatrice Dalia, ex giudice di Forum e giornalista, a Fanpage.it. “Grida, gente che correva, paura. Le saracinesche che si chiudevano all’improvviso. Era tutto surreale, spaventoso”.

Tra le persone che stavano trascorrendo il pomeriggio al Carrefour dentro il centro commerciale Milanofiori, ad Assago, c'era anche lei. È Beatrice Dalia, ex giudice di Forum, che a Fanpage.it ha rilasciato la sua testimonianza sulla strage che uno squilibrato, un 46enne italiano, ha compiuto all'interno della struttura accoltellando quattro persone (tra cui il calciatore del Monza Pablo Marì) e uccidendone una.

L'aggressore è incensurato, avrebbe problemi psichici e sarebbe stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Al momento si trova negli uffici del comando provinciale di Milano in via della Moscova, in evidente stato confusionale.

Luis Ferdinando Ruggeri, il cassiere vittima della strage al Carrefour di Assago

Il clima di terrore e le saracinesche che si chiudono

"Grida, gente che correva", ha raccontato a Fanpage.it. "All'inizio pensi a una scolaresca, poi realizzi. Una scia di persone che scappava spaventata. Sono uscita correndo verso il Carrefour, e vedevo le saracinesche dei negozi che si chiudevano e mandavano via i clienti. Mia figlia e mia nipote erano li vicino, e io pensavo a loro".

"All'inizio girava voce di pistole all'interno del supermercato, di un uomo armato. Poi gli altoparlanti che chiedevano l'intervento di un medico. Era tutto surreale, spaventoso". All'improvviso, nel mezzo di una bella giornata di sole. "Prima era tutto tranquillo, sereno. Poi paura e fuga. Una scena di un film". Un film dell'orrore.

"Una pesantezza enorme sul cuore"

"Leggo che è morto il giovane cassiere che era tra le vittime della folle aggressione di oggi, al centro commerciale di Assago. Io, Laura e mia nipote siamo passate lí davanti pochi minuti prima che accadesse tutto. Abbiamo vissuto il panico, la fuga", ha scritto poi sui social.

Pablo Marì, il calciatore del Monza è tra i feriti della strage al Carrefour di Assago

"Avevo detto "ragazze, devo andare a prendere delle cose al supermercato. Magari faccio un salto prima di andare". Non riesco a non pensare che potevo essere lí, che potevano esserci la mia bambina e mia nipote. Mi sento una pesantezza sul cuore enorme. Perché non siamo capaci di prenderci cura dei nostri fragili, che d'improvviso diventano "mostri". Ho una profonda tristezza, stasera".

Chi è Beatrice Dalia

Beatrice Dalia, giornalista e avvocato classe 1970, è stata volto del programma Forum per alcune stagioni, dal 2008 al 2015. Al tempo alla conduzione c'era Rita Dalla Chiesa, In questi giorni sta partecipando anche al programma Tv di Mia Ceran, Nei tuoi panni, in onda su Rai2 ogni pomeriggio alle 17.