Chi era Luis Fernando Ruggieri, il cassiere di 30 anni ucciso a coltellate al Carrefour di Assago

Si chiamava Luis Fernando Ruggieri e aveva 30 anni, il giovane dipendente del Carrefour del centro commerciale Milanofiori ad Assago (hinterland di Milano).

La prima (e si spera unica) vittima dello squilibrato, italiano 46enne, che oggi pomeriggio ha preso un coltello dagli scaffali e ha accoltellato 5 persone: tre di loro si trovano in gravi condizioni. Nella conta dei feriti, anche il calciatore del Monza Pablo Marì.

Cassiere al Carrefour di Assago

Cassiere al Carrefour di Assago, il giovane di origini sudamericane da tempo era impiegato presso le più celebri marche della grande distribuzione alimentare. Anni prima aveva persino iniziato gli studi di Ingegneria Informatica, poi abbandonati dopo un paio d'anni di accademia per lavorare in grandi aziende come magazziniere, addetto vendite e cassiere.

Il cordoglio

"Siamo profondamente addolorati nell'apprendere del decesso di un nostro dipendente in seguito all'aggressione verificatasi oggi nell'Ipermercato Carrefour di Assago. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia, con cui siamo in contatto per esprimere il nostro cordoglio", ha fatto sapere Christophe Rabatel, CEO Carrefour Italia.

E ancora: "Siamo vicini alle famiglie delle altre vittime coinvolte. Episodi del genere non dovrebbero mai verificarsi in assoluto, soprattutto durante lo svolgimento del proprio lavoro".

"L'abbraccio a nome di tutti i lombardi alla famiglia del giovane dipendente del supermercato che purtroppo ha perso la vita in seguito alle ferite ricevute", ha scritto invece Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.