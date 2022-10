Le condizioni dei feriti accoltellati al centro commerciale di Assago: Pablo Marí in codice rosso Anche il difensore centrale del Monza Calcio Pablo Marí è tra i feriti dell’aggressione al centro commerciale di Assago.

A cura di Giorgia Venturini

Tra i cinque feriti dell'accoltellamento al supermercato Carrefour del centro Milanofiori di Assago, alle porte di Milano, c'è anche il difensore centrale del Monza Calcio Pablo Marí. Il calciatore sarebbe arrivato in codice rosso con l'elisoccorso in ospedale Niguarda a Milano. Dopo l'arrivo in ospedale si sa che il difensore è cosciente e ha ricevuto le visite dell'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, e dell'allenatore, Raffaele Palladino. Il giocatore parla e le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

Cosa è successo nel centro commerciale di Assago

Il giocatore, originario delle Spagna di 29 anni, si trovava al supermercato quando ha dovuto fare i conti con l'aggressore, un italiano di 46 anni, già fermato dai carabinieri di Corsico.

Si cerca di capire ora di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti: certo è che l'uomo abbia preso un coltello dagli scaffali espositori e abbia colpito cinque persone ferendone gravemente tre.

Leggi anche Picchiati e accoltellati in centro a Milano: due ventenni trasferiti in ospedale

Il movente è ancora tutto da capire: tra le ipotesi quella che l'uomo abbia agito al termine di una lite oppure sia stato un gesto di pura follia. Gli investigatori escludono una matrice fondamentalista e la posizione del 46enne, verosimilmente affetto da disturbi psichici, è al vaglio dell’Autorità giudiziaria.

Chi è il giocatore del Monza rimasto ferito

Pablo Marí è arrivato in Italia il 20 gennaio 2022 quando viene ceduto in prestito all'Udinese. Con la maglia dell'udinese ha segnalato la sua prima rete il 6 febbraio.

Pochi mesi dopo però arriva la notizia del suo ingresso in squadra l'11 agosto 2022 al Monza Calcio, passato da poco in serie A. Il debutto su un campo di serie A arriva due giorni dopo. Il 9 ottobre segna il suo primo gol con i brianzoli nel successo interno sullo Spezia per 2-0. Con in Monza fino ad ora ha messo a segno un goal e fatto registrare sette presenza in partita.

I suoi esordi sono stati a 18 anni con le giovanili del Maiorca. La sua prima esperienza all'estero invece è nell'agosto 2016 quando viene acquistato dal Manchester City per poi fare esordire l'11 luglio del 2019 con i brasiliani del Flamengo e il 29 gennaio 2020 con l'Arsenal.