La prima foto di Pablo Marí dopo l’agguato: “Tutta la mia forza alla famiglia della vittima” Pablo Mari ha parlato per la prima volta dopo l’aggressione subita al centro commerciale di Assago e lo ha fatto tramite i suoi profili social: ha pubblicato una foto dall’ospedale con la moglie e ha voluto ricordare la vittima.

A cura di Vito Lamorte

Pablo Mari ha parlato per la prima volta dopo l'aggressione subita al centro commerciale di Assago e lo ha fatto tramite i suoi profili social. Il difensore del Monza ha scritto poche parole e ha postato la foto dal letto d'ospedale con la moglie Veronica Chacon: "Dopo il difficile momento che abbiamo vissuto ieri, io e la mia famiglia vogliamo comunicare che, fortunatamente, stiamo bene e vogliamo ringraziare per i tanti messaggi di affetto e sostegno che stiamo ricevendo".

Il calciatore di proprietà dell'Arsenal ha voluto ricordare Luis Fernando Ruggieri, il cassiere di 47 anni ucciso a coltellate al Carrefour ieri pomeriggio: "Siamo vicini ai familiari ed agli amici della vittima a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Auguriamo una pronta guarigione anche alle altre persone ferite".

Il pomeriggio del 27 ottobre un uomo affetto da disturbi psichici ha colpito con una coltellata alla schiena Pablo Marì e ha ucciso poi un dipendente del Carrefour all'interno del supermercato del centro commerciale Milanofiori di Assago, nell'hinterland milanese. Una vicenda di cronaca che ha suscitato grande clamore e che ha visto il suo epilogo grazie all’intervento dell’ex calciatore Massimo Tarantino, decisivo per disarmare l’uomo che nel suo raptus ha accoltellato sei persone.

Secondo una prima ricostruzione, dopo essersi impossessato di un coltello in esposizione al supermercato, l'aggressore avrebbe accoltellato le persone senza apparente motivo e tra questi c'era anche il calciatore del Monza, Pablo Mari, che è stato dichiarato fuori pericolo nelle ore successive ma oggi è stato operato in seguito alla coltellata subita alla schiena e le sue condizioni sono state monitorate in stretta sorveglianza dello staff sanitario dell'ospedale Niguarda.

Subito il Monza, nella persona di Adriano Galliani, si è recato al nosocomio per capire la situazione e al dirigente il calciatore ha confessato: "Ha sentito come un fortissimo crampo, probabilmente lo ha salvato la sua altezza".

L'ex calciatore di Maiorca, Manchester City, Deportivo La Coruna, Flamengo, Arsenal e Udinese è stato inondato d'affetto da parte di tutta la comunità calcistica e anche il capitano della squadra brianzola, Matteo Pessina, ha indirizzato un bellissimo messaggio sui social al compagno: “Quella coltellata, con te, l’abbiamo subita tutti quanti nello stesso istante”.

Nelle scorse ore Adriano Galliani ha fatto sapere che il Monza ha chiesto alla Lega Serie A il rinvio della partita contro il Bologna, prevista lunedì alle 20.45, ma non ci sono ancora informazioni in merito a questa possibilità.