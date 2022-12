L’Arsenal è uno spettacolo, fa 4 gol al Brighton e va in fuga in Premier League: City a 7 punti L’Arsenal in goleada vince una bellissima partita con il Brighton di De Zerbi e chiude il 2022 in modo fantastico. I Gunners sono in fuga e volano in Premier League. La squadra di Arteta ha 7 punti di vantaggio sul Manchester City.

A cura di Alessio Morra

L'Arsenal è una macchina da guerra, gioca un calcio meraviglioso e dopo il netto sucesso sul Brighton di De Zerbi va per la prima volta in fuga. La squadra di Arteta ora ha 7 punti di vantaggio sul Manchester City, fermato sull'1-1 dall'Everton. I Gunners, quinti lo scorso anno, non erano partiti con l'ambizione di vincere il titolo. Ma dopo un avvio di stagione straordinario sono partiti a tavoletta in questa ripresa della Premier League.

Ha impiegato del tempo, ma ora ha creato l'Arsenal che aveva in mente Mikel Arteta che senza avere una squadra con giocatori, al momento, di grandissimo nome sta dominando la Premier League. Quasi tutti gli opinionisti e gli esperti, ma anche gli amanti del calcio inglese credevano, e forse crede ancora, nel crollo dell'Arsenal che è partito a tavoletta e che al momento della sospensione della Premier per il Mondiale aveva 37 punti, dovuti a 12 vittorie e 1 pareggio (con a verbale 1 sola sconfitta). Margine discreto sul Manchester City, ampio sul Tottenham e sul Manchester United, enorme su Chelsea e Liverpool.

Saka va sempre in gol, letale l’esterno dell’Arsenal, autore dell’1–0 al Brighton.

Tutti attendevano l'Arsenal al varco. Con il West Ham nel Boxing Day è arrivato l'ennesimo successo, 3-1 in rimonta. Nell'ultimo match del 2022 i Gunners avevano, sempre sulla carta, un compito tutt'altro che agevole e invece la squadra di De Zerbi è stata battuta e l'incontro si è messo bene anche velocemente. Perché dopo una sessantina di secondi timbra il cartellino Bukayo Saka che, come Rashford, conferma di essere in forma e di vivere un bel momento in forma che è proseguito pure ai Mondiali.

Il norvegese con un gran tiro dalla distanza ha battuto Sanchez. Odegaard è l’uomo in più dell’Arsenal.

Il Brighton gioca, spinge, ma non impensierisce Ramsdale e alla mezz'ora incassa un altro gol, firmato da Odegard. Il norvegese, il vero uomo in più dei londinesi, calcia da lontano e insacca sugli sviluppi di un corner. A inizio ripresa arriva il tris di Nketiah, che a causa dell'infortunio di Gabriel Jesus si è riscoperto titolare. 3-0.

Eddie Nketiah è diventato titolare dopo l’infortunio di Gabriel Jesus.

Partita chiusa, ma fino a un certo punto. Perché Tomiyasu sbaglia e il Brighton si rimette in carreggiata con un diagonale di Mitoma. Arteta carica i suoi, perché i Seagulls corrono e sognano la grande rimonta. Ma nel momento migliore della squadra di De Zerbi con una ripartenza letale arriva il 4-1. Bravissimo Gabriel Martinelli che spacca, entra in area e batte un non impeccabile Sanchez. In quel momento sì che la partita finisce.

Il calciatore brasiliano Gabriel Martinelli ha segnato un gol pesantissimo contro il Brighton.

Saliba però commette un errore, piuttosto grossolano, e Ferguson firma il 2-4 del Brighton al minuto 77. Quindi partita formalmente riaperta, di nuovo, con i tifosi sugli spalti che provano a gasare i calciatori di De Zerbi. Mitoma segna il gol del 3-4, ma il VAR annulla per un fuorigioco millimetrico. L'Arsenal vince in casa del Brighton e sale a +7 sul City. Fuga vera.