L’arbitro Massa aggredito nel tunnel durante il derby di Grecia: “Mi hanno colpito ai genitali” Il referto dell’arbitro italiano racconta i dettagli più raccapriccianti degli incidenti che hanno funestato la sfida dei playoff per lo scudetto tra Olympiacos e Aek Atene.

Le immagini degli scontri scoppiati nella sfida in Grecia diretta dall’arbitro italiano, Davide Massa.

"Mi hanno colpito ai genitali ma non so chi è stato". Basta questa frase dell'arbitro Davide Massa messa a referto per spiegare cosa è stato il derby di Grecia tra Olympiacos e Aek Atene. Le due squadre si affrontavano nei playoff scudetto, l'esito è stato tremendo alla luce degli incidenti che hanno funestato l'incontro e per l'aggressione al direttore di gara italiano. Che ci faceva lì? I migliori fischietti Uefa possono essere designati anche in campionati differenti dalla loro nazione per dirigere quei match che rivestono particolare importanza e, secondo le direttive, hanno bisogno di ufficiali che abbiano una certa esperienza a livello internazionale.

Una delle ultime uscite dell'arbitro di Imperia aveva lasciato dietro di sé uno strascico di polemiche e veleni: era stata l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, quella dei cori razzisti verso Lukaku e della reazione dell'attaccante belga successivamente espulso, squalificato e poi graziato dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina.

In Grecia, però, la situazione è esplosa fino a tracimare in invasione di campo, scontri in campo e caccia all'uomo. Il successo per 3-1 dell'Aek e presunte contestazioni nei confronti del direttore di gara (per la concessione di un calcio di rigore agli ospiti senza nemmeno rivederlo al Var) rientrano nel corredo accessorio di una serata tremenda sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico.

L’arbitro italiano aggredito nel match del campionato greco.

Le immagini sono scioccanti, succede di tutto: lancio di razzi e fumogeni, sedili divelti e lanciati sul rettangolo verde, tiro al bersaglio con vari oggetti, insulti verso l'arbitro hanno fatto da prologo a quel momento di follia collettiva, compreso l'atteggiamento del presidente dell'Olympiacos, Evangelos Marinakis, che dopo il match è esploso rilasciando dichiarazioni di fuoco: "Anche i ciechi hanno visto cosa sta succedendo nel calcio greco" e alimenta così sospetti sulla regolarità del torneo ellenico.

Il referto redatto dall'arbitro Massa (e pubblicato dal portale sdna.gr) dà l'esatta dimensione del caos che s'è scatenato. Sono cinque i punti essenziali del verbale: